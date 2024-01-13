Гвардиола чувствует, что "Сити" преодолел кризис

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола чувствует, что его команда окончательно преодолела недавний кризис и готова снова включиться в чемпионскую гонку Премьер-Лиги.

В конце ноября и начале декабря у "Сити" была серия из трех ничейных результатов подряд в Премьер-Лиге, после чего последовало поражение от "Астон Виллы".



Однако Гвардиоле кажется, что поездка в Саудовскую Аравию на клубный Чемпионат Мира помогла "Сити" перезагрузиться, и теперь "горожане" готовы пойти за четвертым титулом Премьер-Лиги подряд.



"Да, прямо сейчас это возможно. Сколько очков еще остается разыграть? 18 или 19 матчей? Мы отстаем только на пять очков, так что статистически это возможно".



"Мы хотим создать наследие и династию. Насколько это реалистично? В данный момент мы далеки от этого, поэтому я не знаю".



"У нас не было времени, чтобы душевно восстановиться после завоевания требла. Думаю, клубный Чемпионат Мира дал нам возможность обрести искру".



"Мы завоевали уже два трофея в этом сезоне. Прямо сейчас "Ливерпуль" играет невероятным образом, они вернулись в свою лучшую форму последних лет", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.