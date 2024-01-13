Тен Хаг защищает свои трансферы в "Юнайтед"

Каземиро и Эрик Тен Хаг Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг выступил в защиту совершенных им приобретений.

С момента своего назначения в "Юнайтед" летом 2022 Тен Хаг купил игроков на 400 миллионов фунтов.

Некоторые из дорогостоящих приобретений Тен Хага, включая Каземиро, Антони и Расмуса Хейлунда, вызывают большие вопросы, однако Эрик призывает не судить этих игроков по текущей форме команды.

"Не забывайте, что в прошлом сезоне каждый говорил, насколько замечательные приобретения совершил "Манчестер Юнайтед".

"Мартинес, Эриксен, Маласиа и Каземиро провели великолепный сезон. Мы судим их по конкретному моменту".

"Все наши приобретения являются игроками топ-уровня, и мы должны найти способ проявлять себя как команда, и тогда мы будем судить их по-другому. Мы должны обеспечить это вместе, и все эти игроки проявят себя хорошими приобретениями", — цитирует Тен Хага Daily Mail.


Метки Манчестер Юнайтед, Тен Хаг, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 13.01.2024 10:00

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  1. bad-crew 13.01.2024 10:49 # bad-crew
    "цитирует Тен Хага Daily Mail"
    ахаха как можно ссылаться на этот всеми признанный парашник?)

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