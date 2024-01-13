Кайседо подставил Почеттино
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино угодил впросак, доверившись информации своего полузащитника Мойсеса Кайседо.
Ранее на этой неделе "Челси" потерпел поражение 1:0 от "Мидлсбро" в первом полуфинальном матче Кубка Лиги.
Оправдываясь за тот результат на своей пресс-конференции в пятницу, Почеттино заявил, что даже "Брайтон" с Кайседо в составе проиграл на "Риверсайде" в прошлом сезоне.
"Кайседо сказал мне, что "Брайтон" проиграл здесь в прошлом сезоне. Многие команды Премьер-Лиги проигрывают, когда играют здесь. Но у нас все еще есть шансы, и на "Стэмфорд Бридж" мы поборемся за выход в финал", — цитирует Почеттино Daily Express.
Однако оказалось, что Кайседо ввел Почеттино в заблуждение. На самом деле год назад "Брайтон" разгромил "Мидлсбро" со счетом 1:5 и комфортно вышел в 4-й раунд Кубка Англии, а Мойсес тогда получил желтую карточку.
13.01.2024 09:00
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Последние комментарии:
- Мойзес, почему ты позволил им забить гол?! Из-за тебя мы проиграли какому-то клуба из чемпионшипа!
- Тренер, я не виноват. Это очень жёсткие ребята, мы в прошлом году проиграли им Брайтоном, а Брайтон в том году было хорош!
- А, ну тогда ладно (думает - так и скажу на конференции)
(ответить)
Переиграл
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