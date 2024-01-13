Кайседо подставил Почеттино

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино угодил впросак, доверившись информации своего полузащитника Мойсеса Кайседо.

Ранее на этой неделе "Челси" потерпел поражение 1:0 от "Мидлсбро" в первом полуфинальном матче Кубка Лиги.



Оправдываясь за тот результат на своей пресс-конференции в пятницу, Почеттино заявил, что даже "Брайтон" с Кайседо в составе проиграл на "Риверсайде" в прошлом сезоне.



"Кайседо сказал мне, что "Брайтон" проиграл здесь в прошлом сезоне. Многие команды Премьер-Лиги проигрывают, когда играют здесь. Но у нас все еще есть шансы, и на "Стэмфорд Бридж" мы поборемся за выход в финал", — цитирует Почеттино Daily Express.



Однако оказалось, что Кайседо ввел Почеттино в заблуждение. На самом деле год назад "Брайтон" разгромил "Мидлсбро" со счетом 1:5 и комфортно вышел в 4-й раунд Кубка Англии, а Мойсес тогда получил желтую карточку.