"Фулхэм" сообщил Палинье, что тот не уйдет в январе

"Фулхэм" уведомил своего полузащитника Жоау Палинью, что тот не покинет клуб в зимнее трансферное окно.

Палинья едва не покинул "Фулхэм" еще в заключительный день летнего трансферного окна, уже прилетев в Мюнхен на подписание контракта с "Баварией".



Тогда сделка сорвалась, потому что два клуба не успели договориться по цене, а "Фулхэм" не смог найти адекватную замену Палинье. С тех пор пресса неоднократно сообщала, что в январе "Бавария" может вернуться за Жоау.



Однако "Бавария" уже укрепила свою опорную зону, пригласив Эрика Дайера из "Тоттенхэма", а Палинье было сказано, что Жоау не покинет "Фулхэм" в январе, утверждает Sky Sport Germany.



Палинья пребывает в расстроенных чувствах, потому что "Бавария" была его мечтой, однако Жоау всегда был настоящим профессионалом, поэтому "дачники" не ожидают какого-либо спада в игре 28-летнего португальца.