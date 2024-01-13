"Фулхэм" сообщил Палинье, что тот не уйдет в январе
"Фулхэм" уведомил своего полузащитника Жоау Палинью, что тот не покинет клуб в зимнее трансферное окно.
Палинья едва не покинул "Фулхэм" еще в заключительный день летнего трансферного окна, уже прилетев в Мюнхен на подписание контракта с "Баварией".
Тогда сделка сорвалась, потому что два клуба не успели договориться по цене, а "Фулхэм" не смог найти адекватную замену Палинье. С тех пор пресса неоднократно сообщала, что в январе "Бавария" может вернуться за Жоау.
Однако "Бавария" уже укрепила свою опорную зону, пригласив Эрика Дайера из "Тоттенхэма", а Палинье было сказано, что Жоау не покинет "Фулхэм" в январе, утверждает Sky Sport Germany.
Палинья пребывает в расстроенных чувствах, потому что "Бавария" была его мечтой, однако Жоау всегда был настоящим профессионалом, поэтому "дачники" не ожидают какого-либо спада в игре 28-летнего португальца.
13.01.2024 08:00
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