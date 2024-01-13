Холанд задержится в лазарете до конца января

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сообщил, что у нападающего Эрлинга Холанда случился рецидив в процессе восстановления после травмы стопы.

Холанд, забивший 19 голов в 22 матчах этого сезона за "Сити", не выходит на поле с поражения 1:0 от "Астон Виллы" 6 декабря.



Холанд пропустил уже восемь матчей "Сити" и пропустит еще минимум три, потому что медицинскому штабу клуба пришлось приостановить процесс реабилитации 23-летнего норвежца из-за возникших осложнений.



"У него возникла небольшая проблема со стопой, поэтому доктора решили сделать паузу на неделю и возобновить процесс уже в Абу-Даби".



"Надеюсь, к концу месяца он будет готов. Это заняло чуть больше времени, нежели мы ожидали изначально. В случае с любой травмой это вопрос времени, что бы ты ни делал. Возможно, в конце этого месяца он будет готов вернуться", — цитирует Гвардиолу The Guardian.



Добавим, после выездного матча Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в субботу "Сити" отправится на тренировочный сбор в Абу-Даби, а в конце месяца сыграет с "Тоттенхэмом" в Кубке Англии и с "Бернли" в чемпионате.