Холанд задержится в лазарете до конца января
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сообщил, что у нападающего Эрлинга Холанда случился рецидив в процессе восстановления после травмы стопы.
Холанд, забивший 19 голов в 22 матчах этого сезона за "Сити", не выходит на поле с поражения 1:0 от "Астон Виллы" 6 декабря.
Холанд пропустил уже восемь матчей "Сити" и пропустит еще минимум три, потому что медицинскому штабу клуба пришлось приостановить процесс реабилитации 23-летнего норвежца из-за возникших осложнений.
"У него возникла небольшая проблема со стопой, поэтому доктора решили сделать паузу на неделю и возобновить процесс уже в Абу-Даби".
"Надеюсь, к концу месяца он будет готов. Это заняло чуть больше времени, нежели мы ожидали изначально. В случае с любой травмой это вопрос времени, что бы ты ни делал. Возможно, в конце этого месяца он будет готов вернуться", — цитирует Гвардиолу The Guardian.
Добавим, после выездного матча Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в субботу "Сити" отправится на тренировочный сбор в Абу-Даби, а в конце месяца сыграет с "Тоттенхэмом" в Кубке Англии и с "Бернли" в чемпионате.
13.01.2024 07:00
Просмотров: 135
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: