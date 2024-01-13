"Челси" близок к покупке Эстевао

Эстевао Виллиан "Челси" договаривается о покупке вингера "Палмейраса" Эстевао Виллиана.

В предыдущие недели Эстевано связывали с переходом в "Арсенал", "Барселону" и ПСЖ, однако "Челси", судя по всему, выигрывает борьбу за 16-летнего бразильца.

Как сообщает каталонское издание Sport, еще в октябре спортивный директор "Челси" Лоуренс Стюарт ездил в Бразилию на переговоры по Эстевао.

С тех пор "Челси" добился значительного прогресса в переговорах и теперь собирается заплатить за Эстевао по прозвищу "Мессиньо" 60 миллионов евро (51.6 млн. фунтов), прописанные в контракте в качестве отступных.

Издание добавляет, что общая стоимость сделки по бразильскому вундеркинду, включая комиссионные, может достигнуть 75 млн. евро (64.5 млн. фунтов).


Метки Палмейрас, Челси, Эстевао

Автор mihajlo   

Дата 13.01.2024 06:00

Количество просмотров Просмотров: 359

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ataman 13.01.2024 06:22 # ataman
    опять нонеймов покупаем за оверпрайс
    поскитается по арендам всю карьеру

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: