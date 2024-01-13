21-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

Родри и Бруно Гимараэс В субботу, 13 января, двумя поединками продолжится 21-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЧЕЛСИ — ФУЛХЭМ 15:30 Онлайн-трансляция Прогноз

"Челси" может впервые с июля 2020 оформить четыре домашние победы подряд в Премьер-Лиге. "Челси" проиграл все четыре последних выездных поединка в чемпионате. "Дачники" лишь однажды одолели "синих" в 23 последних встречах в Премьер-Лиге — 2:1 дома 12 января прошлого года (8 ничьих, 14 поражений).

Защитники "Челси" Бенуа Бадиашиле и Бен Чилуэлл снова в строю. Кэрни Чуквуэмека и Трево Чалоба также поправились и набирают форму. Кристофер Нкунку пока не разобрался со своей травмой бедра.

Полузащитник "Фулхэма" Харрисон Рид должен быть в порядке, несмотря на болезнь. У Адамы Траоре сохраняются проблемы с задней поверхностью бедра. Фоде Балло-Туре, Калвин Бэсси и Алекс Ивоби уехали на Кубок Африки.

НЬЮКАСЛ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 20:30 Онлайн-трансляция Прогноз

У "Ньюкасла" на 10 очков меньше, чем после 20 первых матчей прошлого сезона Премьер-Лиги. "Манчестер Сити" лишь дважды сохранил свои ворота на замке в 10 выездных поединках в этом сезоне Премьер-Лиги. "Сороки" могут похвастать только одной победой в 32 последних встречах с "горожанами" в рамках высшего дивизиона — 2:1 дома в январе 2019 (5 ничьих, 26 поражений).

Полузащитник "Ньюкасла" Жоэлинтон пропустит минимум шесть недель с травмой бедра. По-прежнему лечатся Ник Поуп, Харви Барнс, Джо Уиллок и Каллум Уилсон.

Полузащитник Кевин Де Брюйне готов к выходу в старте "Сити". Эрлинг Холанд пока не залечил стопу, а Джона Стоунса все еще беспокоит лодыжка. Джек Грилиш оправился после болезни.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 13.01.2024 00:05

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  1. bembo 13.01.2024 00:35 # bembo
    ОПА ОПА ОПА ПААААААААААА
    ИМПЕРАТОРСИ СЮЮЮЮДААААААААААААААА

    (ответить)

  2. narcot-fan 13.01.2024 00:32 # narcot-fan
    ПУСНЯ, СМЕШНО? ОРУУУУ


    https://t.me/ButusovPlus/7379


    Это видео 104-й десантно-штурмовой дивизии, которая регулярно отхватывает от ЗСУ на Херсонщине. Солдат отказался идти на самоубийственный штурм, за что и был наказан. Перед отправкой в яму командир избил и облил обнаженного военнослужащего ледяной водой.

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  3. hachidlo 13.01.2024 00:31 # hachidlo
    Так, когда там Щолсей играет? Завтра? Не забываем прикупить шестидолларовое винишко, сходить похрюкать в сабвей и купить замороженную пиццу. Отдельные особи могут подъехать на ниве, сделать пред-матчевый намаз.

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  4. ian 13.01.2024 00:06 # ian
    Победы гостей

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