21-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 13 января, двумя поединками продолжится 21-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЧЕЛСИ — ФУЛХЭМ 15:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Челси" может впервые с июля 2020 оформить четыре домашние победы подряд в Премьер-Лиге. "Челси" проиграл все четыре последних выездных поединка в чемпионате. "Дачники" лишь однажды одолели "синих" в 23 последних встречах в Премьер-Лиге — 2:1 дома 12 января прошлого года (8 ничьих, 14 поражений).



Защитники "Челси" Бенуа Бадиашиле и Бен Чилуэлл снова в строю. Кэрни Чуквуэмека и Трево Чалоба также поправились и набирают форму. Кристофер Нкунку пока не разобрался со своей травмой бедра.



Полузащитник "Фулхэма" Харрисон Рид должен быть в порядке, несмотря на болезнь. У Адамы Траоре сохраняются проблемы с задней поверхностью бедра. Фоде Балло-Туре, Калвин Бэсси и Алекс Ивоби уехали на Кубок Африки.



НЬЮКАСЛ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 20:30 Онлайн-трансляция Прогноз



У "Ньюкасла" на 10 очков меньше, чем после 20 первых матчей прошлого сезона Премьер-Лиги. "Манчестер Сити" лишь дважды сохранил свои ворота на замке в 10 выездных поединках в этом сезоне Премьер-Лиги. "Сороки" могут похвастать только одной победой в 32 последних встречах с "горожанами" в рамках высшего дивизиона — 2:1 дома в январе 2019 (5 ничьих, 26 поражений).



Полузащитник "Ньюкасла" Жоэлинтон пропустит минимум шесть недель с травмой бедра. По-прежнему лечатся Ник Поуп, Харви Барнс, Джо Уиллок и Каллум Уилсон.



Полузащитник Кевин Де Брюйне готов к выходу в старте "Сити". Эрлинг Холанд пока не залечил стопу, а Джона Стоунса все еще беспокоит лодыжка. Джек Грилиш оправился после болезни.