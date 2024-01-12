Мартинес, Шоу и Каземиро готовы сыграть против "Тоттенхэма"

Защитники Лисандро Мартинес и Люк Шоу, а также полузащитник Каземиро готовы сыграть за "Манчестер Юнайтед" против "Тоттенхэма" в ближайшее воскресенье.

На текущей неделе "Юнайтед" получил внушительное усиление из лазарета. Помимо трех упомянутых игроков, в строй также возвращаются Кристиан Эриксен, Антони и Амад Диалло.



Теперь главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг лишен только Виктора Линделефа, Тирелла Маласиа и Мейсона Маунта, но возвращение и этого трио не за горами.



"У нас было много травм. На этой неделе, последние пару дней, Лича Мартинес тренировался, Каземиро тренировался, Люк Шоу тренировался, так что игроки возвращаются. Они возвращаются и доступны для выбора в воскресенье".



"Эриксену нездоровилось всю неделю, но он вернется. Антони вернется. Амад вернется. В данный момент у нас больше выбор, чтобы определить стартовый состав и иметь сильную скамейку".



"Маунту потребуется чуть больше времени. Маласиа и Линделеф идут на поправку, но им потребуется время, чтобы набрать игровую форму".



"Не уверен, является ли "облегчение" правильным словом. Во-первых, они должны вернуться на поле, но это позитивно, что они снова тренируются. Теперь они должны вернуться на поле и восстановить свою игровую форму на 100 процентов", — цитирует Тен Хага Daily Mail.