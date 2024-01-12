Почеттино обеспокоен новой травмой Нкунку

Наставник "Челси" Маурисио Почеттино выразил обеспокоенность насчет новой травмы нападающего Кристофера Нкунку.

Получив травму колена в предсезонный период и перенеся операцию, Нкунку пропустил стал своего дебютного английского сезона.



Но стоило Кристоферу вернуться в строй и начать получать игровые минуты, как он повредил свое бедро.



Нкунку не принимал участия в двух последних матчах "Челси", и медицинский штаб до сих пор не установил, что случилось с 26-летним французом.



"Мы расстроены и слегка обеспокоены, потому что мы хотим задействовать его как можно скорее. Мы все еще обследуем его. Мы не знаем, что будет".



"Кристоферу нелегко. Он не может тренироваться уже восемь или 10 дней. Он был так близок к комфортному состоянию и даже вышел в старте против "Кристал Пэлас", — цитирует Почеттино BBC.