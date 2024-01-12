Тен Хаг пожелал удачи Санчо

Джейдон Санчо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг пожелал удачи своему вингеру Джейдону Санчо, вернувшемуся в дортмундскую "Боруссию".

Накануне "Боруссия" подтвердила переход Санчо на правах аренды до конца. Джейдон сразу же заявил, что "вернулся домой" и даже поцеловал эмблему немецкого клуба.

Санчо находился в опале у Тен Хага с начала сентября, будучи полностью изолированным от первой команды, однако Эрик хочет, чтобы 23-летний англичанин преуспел в Дортмунде.

"Надеюсь, у него все будет хорошо, поэтому я желаю ему удачи. На этом все. Надеюсь, это сложится хорошо, и он будет успешен", — цитирует Тен Хага Sky Sports.


Метки Боруссия, Манчестер Юнайтед, Санчо, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 12.01.2024 21:00

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