Тен Хаг пожелал удачи Санчо

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг пожелал удачи своему вингеру Джейдону Санчо, вернувшемуся в дортмундскую "Боруссию".

Накануне "Боруссия" подтвердила переход Санчо на правах аренды до конца. Джейдон сразу же заявил, что "вернулся домой" и даже поцеловал эмблему немецкого клуба.



Санчо находился в опале у Тен Хага с начала сентября, будучи полностью изолированным от первой команды, однако Эрик хочет, чтобы 23-летний англичанин преуспел в Дортмунде.



"Надеюсь, у него все будет хорошо, поэтому я желаю ему удачи. На этом все. Надеюсь, это сложится хорошо, и он будет успешен", — цитирует Тен Хага Sky Sports.