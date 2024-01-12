Холанд все еще не готов играть за "Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сообщил, что нападающий Эрлинг Холанд остается в лазарете, но полузащитник Кевин Де Брюйне готов к выходу в старте.

Холанд не играет за "Сити" с начала декабря, пропустив последние восемь матчей "горожан" из-за проблем со стопой.



Выезд к "Ньюкаслу" в субботу Холанд тоже пропустит, а вот Де Брюйне набрал достаточную форму после травмы задней поверхности бедра, чтобы выйти с первых минут.



"Эрлинг отсутствует, Джон (Стоунс) отсутствует. Думаю, на этом все".



"Да, Кевин может выйти в старте. У меня хорошее ощущение насчет этого после увиденного вчера. Он получил хорошие минуты на тренировках".



"Его состояние улучшается, а после этого матча у него будет несколько дней отдыха и затем тренировочный сбор в Абу-Даби. Это будет хорошо в плане ближайших месяцев", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.