Тен Хаг объяснил неважную игру Антони
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг объяснил неважную игру вингера Антони проблемами за пределами футбольного поля.
В своем втором сезоне после перехода из "Аякса" за 86 миллионов фунтов Антони не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи.
Тен Хаг признает, что игра Антони оставляет желать лучшего, однако Эрик напоминает, что в начале сезона 23-летний бразилец столкнулся с обвинениями в применении физической силы к слабому полу, из-за чего даже на время был вынужден уехать на родину и иметь дело с полицией.
"Я могу объяснить его сложности. Думаю, это очень просто. Думаю, проблемы за пределами поля мешают ему играть. Думаю, он нормально провел свой первый год, и он нормально выглядел в предсезонный период. Первые четыре матча были очень хороши".
"Он отсутствовал и затем вернулся. С тех пор его игра на соответствует тому, что мы должны ожидать от него, и он способен на гораздо большее".
"Вы упомянули "Аякс", на который я тоже оглядываюсь. Тогда его эффективность, его конечный продукт были очень высоки, в том числе в Лиге Чемпионов".
"Поэтому я уверен, что он способен на это. Он способен совершать ключевые действия, отдавать ключевые передачи, ассистировать и забивать. Он должен вернуться на этот уровень, но в Премьер-Лиге с этим сложнее", — цитирует Тен Хага Sky Sports.
12.01.2024 19:00
Просмотров: 453
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Плохому танцору и яйца мешают
(ответить)
Вот так вот покупаешь игрока за 80 лямов и радуешься тому, что он выглядит «нормально» в свой первый сезон и на предсезонке. Все интервью Хага мягко говоря вызывают вопросы. Как 23-летний взрослый мужик что по футбольным меркам уже не юниор не может собраться из-за того, что полгода назад разбирался со своей девушкой? Я в а*уе от таких оправданий. Что стало с клубом уму непостижимо.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий