Тен Хаг объяснил неважную игру Антони

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг объяснил неважную игру вингера Антони проблемами за пределами футбольного поля.

В своем втором сезоне после перехода из "Аякса" за 86 миллионов фунтов Антони не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи.



Тен Хаг признает, что игра Антони оставляет желать лучшего, однако Эрик напоминает, что в начале сезона 23-летний бразилец столкнулся с обвинениями в применении физической силы к слабому полу, из-за чего даже на время был вынужден уехать на родину и иметь дело с полицией.



"Я могу объяснить его сложности. Думаю, это очень просто. Думаю, проблемы за пределами поля мешают ему играть. Думаю, он нормально провел свой первый год, и он нормально выглядел в предсезонный период. Первые четыре матча были очень хороши".



"Он отсутствовал и затем вернулся. С тех пор его игра на соответствует тому, что мы должны ожидать от него, и он способен на гораздо большее".



"Вы упомянули "Аякс", на который я тоже оглядываюсь. Тогда его эффективность, его конечный продукт были очень высоки, в том числе в Лиге Чемпионов".



"Поэтому я уверен, что он способен на это. Он способен совершать ключевые действия, отдавать ключевые передачи, ассистировать и забивать. Он должен вернуться на этот уровень, но в Премьер-Лиге с этим сложнее", — цитирует Тен Хага Sky Sports.