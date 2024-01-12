Соланке и Эмери — лучшие в Премьер-Лиге в декабре

Доминик Соланке из "Борнмута" и Унаи Эмери из "Астон Виллы" были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам декабря.

Соланке не просто впервые в своей карьере стал Игроком Месяца в Премьер-Лиге, но и стал первым в истории игроком "Борнмута", завоевавшим данную награду.



Это стало возможно благодаря шести голам, забитым Соланке в течение декабря. 26-летний англичанин по разу огорчил "Астон Виллу", "Манчестер Юнайтед" и "Фулхэм", а также сделал хет-трик против "Ноттингем Форест".



Форма Соланке позволила "Борнмуту" одержать четыре победы и добыть одну ничью в шести декабрьских матчах, благодаря чему команда Андони Ираолы значительно улучшила свое положение в таблице.



Помимо Соланке, на звание Игрока Месяца в декабре также претендовали Трент Александер-Арнольд, Матеус Кунья, Мохаммед Кудус, Майкл Олисе, Коул Палмер, Маркос Сенеси и Сон Хен Мин.



А Тренером Месяца был назван Эмери, который опередил упомянутого Ираолу, Юргена Клоппа из "Ливерпуля", и Дэвида Мойеса из "Вест Хэма".



В течение декабря подопечные Эмери победили "Манчестер Сити", "Арсенал", "Брентфорд" и "Бернли", сыграли вничью с "Борнмутом" и "Шеффилд Юнайтед", лишь уступив "Манчестер Юнайтед".



Отметим, 52-летний испанец также признавался Тренером Месяца в апреле 2023.