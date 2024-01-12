Матсен заключил новый контракт с "Челси" и отправился в "Боруссию"
Защитник Ян Матсен заключил с "Челси" новый контракт и отбыл в аренду в дортмундскую "Боруссию".
Матсен находится в системе "Челси" с 2018 года, ранее совершив командировки в "Чарльтон", "Ковентри" и "Бернли".
В августе отвергнув возможность вернуться в "Бернли", где он провел прошлый сезон на правах аренды, Матсен остался в "Челси", но с тех пор отметился лишь тремя появлениями в стартовом составе, включая единственное в Премьер-Лиге.
Желание играть регулярно подтолкнуло Матсена к переезду в Дортмунд до конца сезона, но перед этим 21-летний голландец заключил новый контракт с "Челси" — до 2026 года.
Как добавляет Evening Standard, новый контракт Матсена содержит пункт о выкупе, а аренда в "Боруссии" поможет "Челси" восстановить трансферную стоимость игрока, за которого "Бернли" был готов заплатить 31.5 млн. фунтов полгода назад.
12.01.2024 17:00
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Как же я горю, пистец.
Куча травм, нет пз, нет лз, додий на тренере будет Кукушку справа наигрывать, Колвила слева, хотя он топовый ЦЗ.
Отозвать Фофана, посадить на скамейку, с которой он 100% не вылезет, чтобы отдать Матсена — звёздочку предсезонки.
мдее
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