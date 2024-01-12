Матсен заключил новый контракт с "Челси" и отправился в "Боруссию"

Защитник Ян Матсен заключил с "Челси" новый контракт и отбыл в аренду в дортмундскую "Боруссию".

Матсен находится в системе "Челси" с 2018 года, ранее совершив командировки в "Чарльтон", "Ковентри" и "Бернли".



В августе отвергнув возможность вернуться в "Бернли", где он провел прошлый сезон на правах аренды, Матсен остался в "Челси", но с тех пор отметился лишь тремя появлениями в стартовом составе, включая единственное в Премьер-Лиге.



Желание играть регулярно подтолкнуло Матсена к переезду в Дортмунд до конца сезона, но перед этим 21-летний голландец заключил новый контракт с "Челси" — до 2026 года.



Как добавляет Evening Standard, новый контракт Матсена содержит пункт о выкупе, а аренда в "Боруссии" поможет "Челси" восстановить трансферную стоимость игрока, за которого "Бернли" был готов заплатить 31.5 млн. фунтов полгода назад.