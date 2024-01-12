Шарп считает, что Тен Хаг может быть уволен, если не попадет в топ-6

Легенда "Манчестер Юнайтед" Ли Шарп считает, что главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг может быть уволен, если завершит этот сезон ниже шестого места в Премьер-Лиге.

"Юнайтед" весьма разочаровывающим образом проводит этот сезон, потерпев уже 14 поражений во всех соревнованиях. Помимо результатов, давление на Тен Хага оказывают изменения, связанные со структурой собственников клуба.



Шарп, трижды выигрывавший Премьер-Лигу с "Юнайтед", ожидает, что Тен Хаг доработает этот сезон, но затем многое будет зависеть от итоговой позиции "красных дьяволов" в таблице.



"Я не думаю, что могут возникнуть какие-либо причины уволить Эрика Тен Хага до окончания сезона. Если честно, я также не уверен, что есть такой уж замечательный список кандидатов ему на замену. Думаю, он переживает непростое время из-за травм и некоторых проблем за пределами поля, поэтому, думаю, в данный момент времени было бы немного рано его менять".



"Однако я думаю, топ-6 — это минимум, где они должны финишировать. Если они окажутся за пределами топ-6 в конце сезона, тогда тренер может оказаться под настоящим давлением. Но прогнозировать, где они финишируют, так сложно".



"Они вызывают такое разочарование и так нестабильны в данный момент. В одну минуту ты думаешь, что с ними произошел переломный момент, потому что они провели великолепный матч, но в следующем матче они не могут забить и проигрывают", — цитирует Шарпа Daily Mirror.