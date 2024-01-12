Каррагер: "Клопп не хотел Салаха"

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер заявил, что мерсисайдский клуб приобрел нападающего Мохамеда Салаха против воли главного тренера Юргена Клоппа.

В 2017 году Клопп настаивал на приглашении в "Ливерпуль" Юлиана Брандта, тогда выступавшего за "Байер", однако боссы "красных" предпочли купить Салаха из "Ромы".



С тех пор Салах помог "Ливерпулю" выиграть Премьер-Лигу, Лигу Чемпионов, Кубок Англии, Кубок Лиги и клубный Чемпионат Мира. Мохамед по праву считается одним из лучших игроков, когда-либо представлявших клуб с "Энфилда".



Каррагер считает трансфер Салаха примером того, что клуб не всегда должен полагаться на чутье своего тренера.



"Когда переходил Мохамед Салах, это была интересная ситуация. Юрген Клопп открыто об этом говорил — он не хотел его покупать, он хотел Юлиана Брандта".



"Ранее "Ливерпуль" пытался заполучить Салаха, прежде чем тот перешел в "Челси", и "Ливерпуль" сохранил свой интерес когда Салах отправился в "Рому". Люди, которые трудятся в "Ливерпуле" за кулисами, были решительно настроены заполучить этого игрока".



"Только посмотрите, чего добился Мохамед Салах, но это легко могло сложиться по-другому. Я просто считаю ошибочной идею о том, что тренер должен покупать каждого игрока, которого он хочет. Но тренер не должен покупать игрока, которого ему навязывают".



"Я не думаю, что можно позволять тренеру делать все, что он пожелает. Взгляните на "Манчестер Юнайтед", потому что это тревожно — такое ощущение, что Эрик Тен Хаг просто купил каждого игрока, которого он знает", — цитирует Каррагера Daily Mirror.