Полузащитник "Ньюкасла" Жоэлинтон пропустит минимум полтора месяца с травмой бедра.

Жоэлинтон повредил четырехглавую мышцу бедра в победном для "Ньюкасла" матче 3-го раунда Кубка Англии против "Сандерленда" в прошлую субботу (0:3).



Домашняя встреча с "Манчестер Сити" в рамках Премьер-Лиги в ближайшую субботу станет первым из тех матчей, которые 27-летний бразилец пропустит.



"Мы должны постараться вернуть его в строй. Он является нашей движущей силой в полузащите, и это большая потеря", — цитирует главного тренера "Ньюкасла" Эдди Хау BBC.



Добавим, Жоэлинтон является ключевым игроком "Ньюкасла" в этом сезоне, забив три гола и отдав четыре результативные передачи в 23 матчах с учетом всех соревнований.