Жоэлинтон пропустит минимум полтора месяца

Жоэлинтон Полузащитник "Ньюкасла" Жоэлинтон пропустит минимум полтора месяца с травмой бедра.

Жоэлинтон повредил четырехглавую мышцу бедра в победном для "Ньюкасла" матче 3-го раунда Кубка Англии против "Сандерленда" в прошлую субботу (0:3).

Домашняя встреча с "Манчестер Сити" в рамках Премьер-Лиги в ближайшую субботу станет первым из тех матчей, которые 27-летний бразилец пропустит.

"Мы должны постараться вернуть его в строй. Он является нашей движущей силой в полузащите, и это большая потеря", — цитирует главного тренера "Ньюкасла" Эдди Хау BBC.

Добавим, Жоэлинтон является ключевым игроком "Ньюкасла" в этом сезоне, забив три гола и отдав четыре результативные передачи в 23 матчах с учетом всех соревнований.


Метки Жоэлинтон, Ньюкасл, травмы

Автор mihajlo   

Дата 12.01.2024 14:00

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