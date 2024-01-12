Бербатов дал совет Хейлунду

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов дал совет нападающему "красных дьяволов" Расмусу Хейлунду, как улучшить свою результативность.

В своих первых 15 матчах в Премьер-Лиге после перехода из "Аталанты" за 72 миллиона фунтов Хейлунд забил только один гол, который случился на Boxing Day против "Астон Виллы".



Бербатов считает, что 20-летнему датчанину просто нужно привести свои мысли в порядок и почувствовать ворота.



"Я точно знаю, с чем он столкнулся, когда не забивал, потому что у каждого нападающего бывают периоды без голов — иногда короткие, иногда длинные".



"Я знаю, насколько сложно это может быть. Ты думаешь: "А забью ли я вообще когда-нибудь? Что происходит? Достаточно ли я хорош? Делаю ли я достаточно для своих партнеров по команде, для себя?"



"Все это у тебя на уме, и это сложно. Ему нужно перестать думать об этом. Это негативное мышление. Это ни к чему тебя не приведет. Важно сосредоточиться на простых вещах".



"Отправляйся на тренировочное поле и встань перед пустыми воротами. Возьми кого-нибудь, чтобы он подавал тебе мяч, а ты будешь отправлять его в касание в ворота, отходя все дальше. Повторяй и отходи дальше. Пробуй различные позиции, чисто для того, чтобы выработать привычку и чувствовать, где ворота. Используй это в тренировочном процессе, вот и все", — сообщил Бербатов Daily Mirror.