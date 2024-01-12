Бербатов дал совет Хейлунду
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов дал совет нападающему "красных дьяволов" Расмусу Хейлунду, как улучшить свою результативность.
В своих первых 15 матчах в Премьер-Лиге после перехода из "Аталанты" за 72 миллиона фунтов Хейлунд забил только один гол, который случился на Boxing Day против "Астон Виллы".
Бербатов считает, что 20-летнему датчанину просто нужно привести свои мысли в порядок и почувствовать ворота.
"Я точно знаю, с чем он столкнулся, когда не забивал, потому что у каждого нападающего бывают периоды без голов — иногда короткие, иногда длинные".
"Я знаю, насколько сложно это может быть. Ты думаешь: "А забью ли я вообще когда-нибудь? Что происходит? Достаточно ли я хорош? Делаю ли я достаточно для своих партнеров по команде, для себя?"
"Все это у тебя на уме, и это сложно. Ему нужно перестать думать об этом. Это негативное мышление. Это ни к чему тебя не приведет. Важно сосредоточиться на простых вещах".
"Отправляйся на тренировочное поле и встань перед пустыми воротами. Возьми кого-нибудь, чтобы он подавал тебе мяч, а ты будешь отправлять его в касание в ворота, отходя все дальше. Повторяй и отходи дальше. Пробуй различные позиции, чисто для того, чтобы выработать привычку и чувствовать, где ворота. Используй это в тренировочном процессе, вот и все", — сообщил Бербатов Daily Mirror.
12.01.2024 13:00
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"не переходи туда" - самый правильный совет. теперь уже поздно.
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Бербатов такой же недоэксперт, как и Карра с Невиллом. Все раздают советы Хейлуну, но никто не раздает советы лысому с его очевидно провальными тактическими и трансферными решениями из-за которых плохо играет ВСЯ команда. На текущий момент МЮ единственный футбольный гранд в Европе помимо «Челси», который может потратить сотни лямов в летнее ТО и по факту стать СЛАБЕЕ. Именно это произошло с клубом в этом сезоне. Именно эта ситуация повлекла общекомандный спад и как следствие спад индивидуальный. Хейлуну тяжело вдвойне. Помимо адаптации ему необходимо преодолевать тактические проблемы команды, когда полузащита часто тупо не доводит мяч до штрафной. Причем здесь каша в голове у отдельно взятого нападающего, Берба?
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