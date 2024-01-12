Дрэгушин рассказал о своем решении перейти в "Тоттенхэм"

Защитник Раду Дрэгушин признался, что сразу решил перейти в "Тоттенхэм", как узнал об интересе лондонского клуба.

Накануне "Тоттенхэм" завершил приобретение Дрэгушина у "Дженоа" за 26.7 млн. фунтов, включая бонусы.



У Дрэгушина также был вариант с "Баварией", однако выбор в пользу "шпор" дался 21-летнему румыну легко и быстро.



"Могу сказать, что я решил перейти в "Тоттенхэм" в момент, как услышал об интересе этого клуба. Я поразмышлял об этом, учел каждый аспект и понял, что это лучший шаг для моей карьеры".



"Я также знаю, что этот клуб обладает невероятными фанатами, невероятным персоналом и игроками, поэтому мне не терпелось присоединиться. Я могу сказать, что принял это решение своим сердцем. Это невероятно — я даже не мог представить все это, и теперь мне не терпится познакомиться с каждым и выйти на поле".



"Тренер сказал мне, что хочет моего перехода, ему нравится мой стиль игры, и он думает, что я хорошо подхожу для этой команды. Разумеется, это помогло мне, я почувствовал хорошую связь с ним после нашего разговора. Мне нравится такого рода футбол с высокой линией обороны, агрессивный и с большим пространством в оборонительных зонах. Я в восторге".



"Это большой шаг для меня, и я чувствую, что это правильный шаг. Всю свою жизнь я хотел играть в футбол на высочайшем уровне и играть в Премьер-Лиге, поэтому я могу сказать, что все мои мечты исполнились, и мне просто не терпится начать".



"Я готов к этому испытанию. Мне всегда нравилась эта лига, ее высокие требования к физической готовности, интенсивность. Думаю, это действительная хорошая лига, чтобы я мог расти и развивать свою карьеру. Я очень рад оказаться здесь, я очень взволнован, и мне не терпится выйти на поле", — цитирует Дрэгушина официальный веб-сайт "Тоттенхэма".