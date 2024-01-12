Невилл считает, что Премьер-Лига стала более захватывающей

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что Премьер-Лига стала интереснее, чем когда-либо прежде, потому что каждая команда хочет диктовать свою игру.

В данный момент разница между первой и пятой позициями в Премьер-Лиге составляет только шесть очков, и это наименьшая дистанция после 20 туров в высшем английском дивизионе с сезона 2001/02.



По мнению Невилла, это стало возможно благодаря только, что не только ведущие команды, но также середняки и аутсайдеры хотят играть в своих матчах первым номером.



"Мы наблюдаем более захватывающую Премьер-Лигу, потому что здесь есть команды вроде "Астон Виллы" и "Тоттенхэма", которые превосходят наши ожидания, а также команды, которые побеждают друг друга, всегда стараясь диктовать свою игру".



"Если вернуться на 20 лет назад, эта лига всегда была полна команд, которые играли в довольно уродливый футбол с намерением помешать играть сопернику".



"Сейчас каждая команда в лиге думает о том, как контролировать мяч, выигрывать матчи, забивать голы. Они всегда мыслят проактивно. Этого не было 10-15 лет назад, и это показывает, как сильно игра адаптировалась. И нам от этого настолько лучше, потому что это захватывает дух".



"Да, ты все равно получаешь странные 0:0 вроде матча "Ливерпуля" против "Манчестер Юнайтед" пару недель назад, но гораздо чаще матчи наполнены моментами и голами, а игроки идут вперед", — сообщил Невилл в своем подкасте.