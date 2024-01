Светская хроника за пятницу

Эрик Тен Хаг хочет купить очередного игрока "Аякса". "Арсенал" готов потратиться на Мартина Субименди. Джейдон Санчо поцеловал эмблему дортмундской "Боруссии". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

"Манчестер Юнайтед" просматривает нападающего "Аякса" Брайана Бробби. (Daily Mirror)



Скауты "Юнайтед" и "Манчестер Сити" просматривали полузащитника "Копенгагена" Руни Бардагжи. (Football Insider)



Вингер "Вулверхэмптона" Педру Нету находится на радаре у "Сити". (The Athletic)



"Реал" может составить конкуренцию "Челси" в борьбе за нападающего "Наполи" Виктора Осимхена, если упустит Килиана Мбаппе из ПСЖ. (Football Transfers)



Голкипер Кепа Аррисабалага опасается, что "Реал" досрочно вернет его в "Челси". (The Sun)



"Эвертон" хочет 60 миллионов фунтов за полузащитника Амаду Онана, на которого нацелен "Арсенал". "Канонирам" сперва нужно кого-нибудь продать. (i News)



"Арсенал" готов выплатить отступные в 52 млн. фунтов за полузащитника "Реал Сосьедад" Мартина Субименди. (TEAMtalk)



"Аль-Хиляль" обратился к "Астон Вилле" насчет крайнего защитника Люки Диня. (L'Equipe)



"Эвертон, "Фулхэм" и ряд зарубежных клубов хотят полузащитника "Брентфорда" Фрэнка Оньеку. (The Guardian)



"Вест Хэм" следит за оцениваемым в 30 млн. фунтов нападающим "Фейеноорда" Сантьяго Хименесом. (The Times)



"Вест Хэм" и "Кристал Пэлас" хотят вингера "Сандерленда" Джека Кларка, оцениваемого в 20 млн. фунтов. (Football.London)



"Лион" хочет забрать вингера Арно Данжуму, которого "Эвертон" сейчас арендует у "Вильярреала". (Liverpool Echo)



"Галатасарай" сделал предложение по полузащитнику "Ноттингем Форест" Орелю Мангаля, которого также хотят "Ювентус" и "Наполи". (Sky Sport Germany)



Другое



Совладелец "Кристал Пэлас" Джон Текстор, которому принадлежит 45% акций лондонского клуба, хочет продать свою долю. (Evening Standard)



Едва надев тренировочную форму дортмундской "Боруссии" накануне, вингер Джейдон Санчо сразу же поцеловал эмблему клуба, хотя никогда не был за этим замечен в течение своих двух с половиной лет в "Юнайтед". (The Sun)



У Кайла Уолкера родился второй ребенок от любовницы, после чего защитника "Сити" бросила жена. (The Sun)