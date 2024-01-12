Санья: "Арсенал" обладает хорошими нападающими"

Бывший защитник "Арсенала" Бакари Санья считает, что у "канониров" нет острой необходимости в приобретении нападающего в январе.

В этом сезоне "Арсенал" испытывает определенные проблемы с реализацией моментов, что было особенно заметно в трех последних матчах, которые "канониры" проиграли, забив один гол.



С переходом в "Арсенал" связывают Айвена Тоуни из "Брентфорда", однако Санья кажется, что люди недооценивают Габриэля Жезуса и Эдди Нкетиа, на которых "канониры" полагаются впереди в этом сезоне.



"Мы не должны забывать, что у "Арсенала" уже есть нападающий топ-уровня в лице Габриэля Жезуса. Люди всегда ставят под сомнение его способности, но я думаю, он великолепный игрок".



"Многие люди предполагают, что "Арсеналу" требуется усиление в нападении, но я думаю, что порой легко быть слегка неуважительными к игрокам, которые уже есть в составе. "Арсенал" обладает хорошими нападающими. Эдди Нкетиа тоже является хорошим игроком, который забил ряд важных для "Арсенала" голов", — цитирует Санья Daily Mirror.