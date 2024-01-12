"Челси" определился с ценой за Галлахера

"Челси" определился с ценой, за которую будет готов расстаться с полузащитником Конором Галлахером в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне 23-летний Галлахер является твердым игроком стартового состава "Челси", и главный тренер "синих" Маурисио Почеттино уже неоднократно говорил, что не хочет терять Конора.



Однако "Челси" находится под давлением из-за правил финансового фейр-плей, а Галлахер уже вступил в заключительные 18 месяцев по своему контракту.



Как сообщает авторитетный журналист Бен Джейкобс, "Челси" не ищет активно покупателя на Галлахера и не подталкивает Конора к уходу из клуба, но при этом по-прежнему открыт к предложениям насчет своего воспитанника.



Если до продажи Галлахера все же дойдет, "Челси" рассчитывает получить гарантированную сумму в 45 миллионов фунтов. С учетом бонусов общая сумма сделки в 55-60 млн. фунтов была бы приемлемой для "синих".



Интерес к Галлахеру сохраняет "Тоттенхэм", однако прошлым летом "шпоры" отказались платить свыше 35 млн. фунтов за игрока сборной Англии.