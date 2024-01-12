"Арсенал" обдумывает покупку Зиркзее

"Арсенал" обдумывает приобретение нападающего "Болоньи" Джошуа Зиркзее в январе.

Нападение остается одной из наиболее проблемных зон в "Арсенале", особенно учитывая неясные перспективы Эдди Нкетиа и недавнюю травму Габриэля Жезуса.



Идеальной целью для "Арсенала" среди нападающих выглядит Айвен Тоуни из "Брентфорда", однако "канониры", потратив свыше 200 миллионов фунтов прошлым летом, не смогут позволить себе столь крупное приобретение в январе без продаж.



Более реалистичным вариантом для "Арсенала" выглядит Зиркзее, который забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи в 22 матчах этого сезона за "Болонью".



Зиркзее обладает внушительными физическими данными, и как раз такого игрока не хватает команде Микеля Артеты впереди, однако "Болонья" готова попросить за 22-летнего голландца около 50 миллионов фунтов, сообщает The Telegraph.