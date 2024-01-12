Фофана направляется в "Бернли"

Нападающий "Челси" Давид Датро Фофана проведет вторую половину этого сезона в аренде в "Бернли".

Только накануне "Челси" объявил, что Фофана был досрочно отозван из аренды в немецком "Унионе", где забил лишь два гола и отдал одну результативную передачу в 17 матчах.



Ранее пресса сообщала, что арендовать Фофана может "Севилья", однако в данный момент наиболее вероятным сценарием для 21-летнего ивуарийца является командировка в "Бернли".



Как сообщает The Athletic, "Бернли" уже договорился с "Челси" насчет условий аренды Фофана, и в ближайшие 48 часов игрок пройдет медобследование в клубе с "Терф Мур".



В 20 матчах этого сезона Премьер-Лиги "Бернли" забил только 20 голов, что является вторым худшим показателем в дивизионе, поэтому неудивительно, что главный тренер "бордовых" Венсан Компани ищет усиление нападения.



Добавим, Фофана присоединился к "Челси" только год назад, будучи купленным у норвежского "Мольде" за 10.6 млн. фунтов.