Эрик Дайер сменил "Тоттенхэм" на "Баварию"

Защитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер завершил свой переход в "Баварию".

В этом сезоне Дайер не пользовался доверием со стороны главного тренера "Тоттенхэма" Анге Постекоглу, сыграв лишь четыре матча в Премьер-Лиге.



А поскольку контракт Дайера все равно истекал в конце сезона, Эрик решил не терять время даром и отправился за нападающим Харри Кейном, который сменил Лондон на Мюнхен прошлым летом.



Изначально Дайер присоединился к "Баварии" на правах аренды до конца сезона, заранее согласовав контракт на сезон 2024/25. Выступать за команду Томаса Тухеля 29-летний англичанин будет под 15-м номером.



По информации Sky Sport Germany, "Тоттенхэм" сразу не получит за Дайера ничего, но за счет командных и индивидуальных достижений компенсация за Эрика может вырасти с нуля до 2-2.5 млн. евро (1.7-2.2 млн. фунтов).



"Это исполнение мечты для меня, потому что, будучи ребенком, ты хочешь однажды играть за клуб вроде "Баварии". "Бавария" — один из крупнейших клубов в мире и обладает невероятной историей. Я хочу помочь команде с помощью своей универсальности в обороне. Я по-настоящему предвкушаю знакомство со своими новыми партнерами по команде и фанатами на "Альянц Арене", которая, на мой взгляд, является одним из лучших стадионов в мире", — сообщил Дайер.



Добавим, Дайер сыграл 274 матча за "Тоттенхэм" в Премьер-Лиге после своего перехода из "Спортинга" за 4 млн. фунтов в 2014 году.