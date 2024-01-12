Эрик Дайер сменил "Тоттенхэм" на "Баварию"
Защитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер завершил свой переход в "Баварию".
В этом сезоне Дайер не пользовался доверием со стороны главного тренера "Тоттенхэма" Анге Постекоглу, сыграв лишь четыре матча в Премьер-Лиге.
А поскольку контракт Дайера все равно истекал в конце сезона, Эрик решил не терять время даром и отправился за нападающим Харри Кейном, который сменил Лондон на Мюнхен прошлым летом.
Изначально Дайер присоединился к "Баварии" на правах аренды до конца сезона, заранее согласовав контракт на сезон 2024/25. Выступать за команду Томаса Тухеля 29-летний англичанин будет под 15-м номером.
По информации Sky Sport Germany, "Тоттенхэм" сразу не получит за Дайера ничего, но за счет командных и индивидуальных достижений компенсация за Эрика может вырасти с нуля до 2-2.5 млн. евро (1.7-2.2 млн. фунтов).
"Это исполнение мечты для меня, потому что, будучи ребенком, ты хочешь однажды играть за клуб вроде "Баварии". "Бавария" — один из крупнейших клубов в мире и обладает невероятной историей. Я хочу помочь команде с помощью своей универсальности в обороне. Я по-настоящему предвкушаю знакомство со своими новыми партнерами по команде и фанатами на "Альянц Арене", которая, на мой взгляд, является одним из лучших стадионов в мире", — сообщил Дайер.
Добавим, Дайер сыграл 274 матча за "Тоттенхэм" в Премьер-Лиге после своего перехода из "Спортинга" за 4 млн. фунтов в 2014 году.
12.01.2024 00:05
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Может хоть нормальных трофеев выиграет под конец карьеры.
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Топовый головастик, на повышение
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