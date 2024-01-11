"Тоттенхэм" приобрел Дрэгушина у "Дженоа"

Раду Дрэгушин "Тоттенхэм" подтвердил приобретение центрального защитника "Дженоа" Раду Дрэгушина, отправив Джеда Спенса в противоположном направлении.

Пройдя медобследование, Дрэгушин заключил с "Тоттенхэмом" контракт до лета 2030. Раду будет выступать за команду Анге Постекоглу под шестым номером.

Sky Sports оценивает трансфер Дрэгушина в 31 миллион евро (26.7 млн. фунтов), включая бонусы в размере 6 млн. евро (5.2 млн. фунтов).

Дрэгушин, которого также хотела "Бавария", становится вторым новичком "Тоттенхэма" в зимнее трансферное окно после нападающего Тимо Вернера, которого "шпоры" взяли у "РБ Лейпциг" в аренду с опцией выкупа.

Дрэгушин прибыл в Италию из родной Румынии 16-летним подростком, присоединившись к "Ювентусу". Затем Раду направлялся в аренду в "Сампдорию", "Салернитану" и "Дженоа".

Только прошлым летом, после успешного сезона аренды, Дрэгушин был выкуплен "Дженоа" у "Ювентуса". Раду сыграл каждую минуту за генуэзцев в этой кампании Серии А.

В рамках сделки по Дрэгушину "Тоттенхэм" отправил своего защитника Спенса в "Дженоа" на правах аренды до конца сезона. Перед этим Джед был отозван из "Лидса", где сыграл только семь матчей.

Раду Дрэгушин


Метки аренда, Дженоа, Дрэгушин, Спенс, Тоттенхэм, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 11.01.2024 23:00

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Последние комментарии:




  1. ian 11.01.2024 23:52 # ian
    Лучше любого игрока Челси за всю их продажную историю.

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  2. gameboy 11.01.2024 23:41 # gameboy
    Когда там лч, подавайте нам кубок уже

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  3. narcot-fan 11.01.2024 23:35 # narcot-fan
    Суперпидора порвало((

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  4. gameboy 11.01.2024 23:35 # gameboy
    Че там по кончалси?

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  5. hachidlo 11.01.2024 23:16 # hachidlo
    Как говорицца: "ссытесь, чмохи?" Впрочем, это типичный трансфер Тоттенхема: купить молодого игрока за добротные деньги, подающего надежды и пытаться его раскрыть. Никаких Кайседо или Энцо. Хороши ли это? Для команды Лиги Европы - вполне. Ведь дешевый - понятие относительно. Можно быть дешевой давалкой бабусей из Барнаула. Для команды, хотящей бороться за титулы, это можно стать преградой. Ведь можно бороться по разному, например, будучи старческой либерахой, бороться с рэжымом на фулпе, параллельно беря вялого одмэна за щеку.Впрочем, думаю, он усадит голланда на банку, так что тому стоить трястись за свой брелочек, как витале. С другой стороны, мы все помним, как портовое недоразумение покупало какие-то эрдоганов в защиту и игроков из чемпионшипа. Но, так же, пример залупуля показывает, что иногда лучше тратить десятки миллионов на судейский корпус, а потом ныть в соцсетях, нежели тратить большие деньги на уже готовых игроков мирового уровня.

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  6. superperez101 11.01.2024 23:14 # superperez101
    Ещё веселят фантазии залупенсо об осимхене))
    Эти дурехи и вправду думают что забиной нап перейдёт в помойку без лч.
    Болтаются где-то в жопе, сосут у середяков шипа, а гонору как у Яшки Косого

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  7. superperez101 11.01.2024 23:10 # superperez101
    Красиво колбаса вместе с парижем реалушку прогревает.

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  8. bembo 11.01.2024 23:03 # bembo
    Кто эт? Лузирку е6ал?

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