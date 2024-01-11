"Тоттенхэм" приобрел Дрэгушина у "Дженоа"
"Тоттенхэм" подтвердил приобретение центрального защитника "Дженоа" Раду Дрэгушина, отправив Джеда Спенса в противоположном направлении.
Пройдя медобследование, Дрэгушин заключил с "Тоттенхэмом" контракт до лета 2030. Раду будет выступать за команду Анге Постекоглу под шестым номером.
Sky Sports оценивает трансфер Дрэгушина в 31 миллион евро (26.7 млн. фунтов), включая бонусы в размере 6 млн. евро (5.2 млн. фунтов).
Дрэгушин, которого также хотела "Бавария", становится вторым новичком "Тоттенхэма" в зимнее трансферное окно после нападающего Тимо Вернера, которого "шпоры" взяли у "РБ Лейпциг" в аренду с опцией выкупа.
Дрэгушин прибыл в Италию из родной Румынии 16-летним подростком, присоединившись к "Ювентусу". Затем Раду направлялся в аренду в "Сампдорию", "Салернитану" и "Дженоа".
Только прошлым летом, после успешного сезона аренды, Дрэгушин был выкуплен "Дженоа" у "Ювентуса". Раду сыграл каждую минуту за генуэзцев в этой кампании Серии А.
В рамках сделки по Дрэгушину "Тоттенхэм" отправил своего защитника Спенса в "Дженоа" на правах аренды до конца сезона. Перед этим Джед был отозван из "Лидса", где сыграл только семь матчей.
11.01.2024 23:00
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Лучше любого игрока Челси за всю их продажную историю.
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Когда там лч, подавайте нам кубок уже
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Суперпидора порвало((
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Че там по кончалси?
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Как говорицца: "ссытесь, чмохи?" Впрочем, это типичный трансфер Тоттенхема: купить молодого игрока за добротные деньги, подающего надежды и пытаться его раскрыть. Никаких Кайседо или Энцо. Хороши ли это? Для команды Лиги Европы - вполне. Ведь дешевый - понятие относительно. Можно быть дешевой давалкой бабусей из Барнаула. Для команды, хотящей бороться за титулы, это можно стать преградой. Ведь можно бороться по разному, например, будучи старческой либерахой, бороться с рэжымом на фулпе, параллельно беря вялого одмэна за щеку.Впрочем, думаю, он усадит голланда на банку, так что тому стоить трястись за свой брелочек, как витале. С другой стороны, мы все помним, как портовое недоразумение покупало какие-то эрдоганов в защиту и игроков из чемпионшипа. Но, так же, пример залупуля показывает, что иногда лучше тратить десятки миллионов на судейский корпус, а потом ныть в соцсетях, нежели тратить большие деньги на уже готовых игроков мирового уровня.
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Ещё веселят фантазии залупенсо об осимхене))
Эти дурехи и вправду думают что забиной нап перейдёт в помойку без лч.
Болтаются где-то в жопе, сосут у середяков шипа, а гонору как у Яшки Косого
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Красиво колбаса вместе с парижем реалушку прогревает.
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Кто эт? Лузирку е6ал?
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