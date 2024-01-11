"Тоттенхэм" приобрел Дрэгушина у "Дженоа"

"Тоттенхэм" подтвердил приобретение центрального защитника "Дженоа" Раду Дрэгушина, отправив Джеда Спенса в противоположном направлении.

Пройдя медобследование, Дрэгушин заключил с "Тоттенхэмом" контракт до лета 2030. Раду будет выступать за команду Анге Постекоглу под шестым номером.



Sky Sports оценивает трансфер Дрэгушина в 31 миллион евро (26.7 млн. фунтов), включая бонусы в размере 6 млн. евро (5.2 млн. фунтов).



Дрэгушин, которого также хотела "Бавария", становится вторым новичком "Тоттенхэма" в зимнее трансферное окно после нападающего Тимо Вернера, которого "шпоры" взяли у "РБ Лейпциг" в аренду с опцией выкупа.



Дрэгушин прибыл в Италию из родной Румынии 16-летним подростком, присоединившись к "Ювентусу". Затем Раду направлялся в аренду в "Сампдорию", "Салернитану" и "Дженоа".



Только прошлым летом, после успешного сезона аренды, Дрэгушин был выкуплен "Дженоа" у "Ювентуса". Раду сыграл каждую минуту за генуэзцев в этой кампании Серии А.



В рамках сделки по Дрэгушину "Тоттенхэм" отправил своего защитника Спенса в "Дженоа" на правах аренды до конца сезона. Перед этим Джед был отозван из "Лидса", где сыграл только семь матчей.



