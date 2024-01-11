"Брентфорд" приобрел Конака

Первым приобретением "Брентфорда" в январе стал полузащитник "Сивасспора" и молодежной сборной Турции U-21 Юнус Эмре Конак.

18-летний Конак заключил с "Брентфордом" контракт до июня 2029 с опцией продления на 12 месяцев.



"Брентфорд" утверждает, что в борьбе за 18-летнего турка опередил ряд европейских клубов. Этот трансфер оценивается в 4 миллиона фунтов.



Конак только в этом сезоне дебютировал за "Сивасспор", но сразу же стал основным игроком, отметившись 17 появлениями в старте в рамках турецкого первенства.



В этом сезоне Конак может похвастать совместно вторым лучшим показателем в турецком первенстве по отборам (44) и шестым по отборам (31).