Фофана досрочно вернулся в "Челси" из "Униона"

Нападающий Давид Датро Фофана досрочно вернулся в "Челси" из аренды в "Унионе".

Прошлым летом "Унион" арендовал Фофана у "Челси" на сезон 2023/24. С тех пор Давид Датро сыграл 17 матчей за немецкий клуб во всех соревнованиях и забил два гола.



21-летний ивуариец, купленный "Челси" год назад у "Мольде", не смог проявить себя с лучшей стороны в Германии, в результате чего его аренда была досрочно прекращена.



Изначально существовали ожидания, что Фофана будет перенаправлен в аренду в "Севилью", однако теперь этот переход под вопросом.



Evening Standard напоминает, что каждому клубу разрешено отправлять не более семи игроков в аренду за рубеж, и освобожденный Фофана слот должен занять Ян Матсен, которого собирается одолжить дортмундская "Боруссия".