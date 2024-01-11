Фофана досрочно вернулся в "Челси" из "Униона"
Нападающий Давид Датро Фофана досрочно вернулся в "Челси" из аренды в "Унионе".
Прошлым летом "Унион" арендовал Фофана у "Челси" на сезон 2023/24. С тех пор Давид Датро сыграл 17 матчей за немецкий клуб во всех соревнованиях и забил два гола.
21-летний ивуариец, купленный "Челси" год назад у "Мольде", не смог проявить себя с лучшей стороны в Германии, в результате чего его аренда была досрочно прекращена.
Изначально существовали ожидания, что Фофана будет перенаправлен в аренду в "Севилью", однако теперь этот переход под вопросом.
Evening Standard напоминает, что каждому клубу разрешено отправлять не более семи игроков в аренду за рубеж, и освобожденный Фофана слот должен занять Ян Матсен, которого собирается одолжить дортмундская "Боруссия".
11.01.2024 21:00
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Молодец!!!
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Топовый защитник за сотку.
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