Саа: "Санчо — один из главных трансферных провалов МЮ"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Луи Саа назвал вингера Джейдона Санчо одним из главных трансферных провалов клуба с "Олд Траффорд" за все времена.

Забив только 12 голов в 82 матчах за "Юнайтед", в четверг Санчо официально вернулся в дортмундскую "Боруссию", откуда он был куплен за 73 миллиона фунтов в 2021 году.



Джейдон был изолирован от первой команды "Юнайтед" с начала сентября, когда он поссорился с главным тренером Эриком Тен Хагом и практически поставил крест на своей карьере в клубе.



Саа находит Санчо достаточно классным игроком для "Юнайтед", но при этом считает, что 23-летнему англичанину не хватает правильного настроя для выступлений за "красных дьяволов".



"Джейдон Санчо — один из главных трансферных провалов "Манчестер Юнайтед".



"Нельзя допустить, чтобы игрок такого мастерства оказался на обочине из-за своего мышления. Нельзя отвергнуть его на шесть месяцев из-за этого. Только травмы могут помешать тебе использовать его".



"Мы знаем, что он достаточно хорош, и именно поэтому сложно смириться с тем, что с ним случилось. Ты не можешь вести себя таким образом и думать, что ты важнее тренера. Как бы то ни было, я не защищаю Санчо — мне как фанату "Юнайтед" было бы сложно это делать. Это просто ужасно", — сообщил Саа Paddy Power.