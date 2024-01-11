Саа: "Санчо — один из главных трансферных провалов МЮ"
Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Луи Саа назвал вингера Джейдона Санчо одним из главных трансферных провалов клуба с "Олд Траффорд" за все времена.
Забив только 12 голов в 82 матчах за "Юнайтед", в четверг Санчо официально вернулся в дортмундскую "Боруссию", откуда он был куплен за 73 миллиона фунтов в 2021 году.
Джейдон был изолирован от первой команды "Юнайтед" с начала сентября, когда он поссорился с главным тренером Эриком Тен Хагом и практически поставил крест на своей карьере в клубе.
Саа находит Санчо достаточно классным игроком для "Юнайтед", но при этом считает, что 23-летнему англичанину не хватает правильного настроя для выступлений за "красных дьяволов".
"Джейдон Санчо — один из главных трансферных провалов "Манчестер Юнайтед".
"Нельзя допустить, чтобы игрок такого мастерства оказался на обочине из-за своего мышления. Нельзя отвергнуть его на шесть месяцев из-за этого. Только травмы могут помешать тебе использовать его".
"Мы знаем, что он достаточно хорош, и именно поэтому сложно смириться с тем, что с ним случилось. Ты не можешь вести себя таким образом и думать, что ты важнее тренера. Как бы то ни было, я не защищаю Санчо — мне как фанату "Юнайтед" было бы сложно это делать. Это просто ужасно", — сообщил Саа Paddy Power.
11.01.2024 20:00
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Последние комментарии:
МЮ это провал в принципе последние 10 лет. Так что тут нет смысла искать виноватых
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Нет на первом Антонио, второй Санчо, третий Хоуладун....четвертый Онана. Ранее Вандебек на первом ранее, посмотрев сколько он играл ..
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