"Ньюкасл" может быть вынужден продать своих лучших игроков

"Ньюкасл" может быть вынужден продать своих ведущих игроков после того, как клуб с "Сент-Джеймс Парк" отчитался об убытке в 73.4 млн. фунтов за прошлый сезон.

В лице Суверенного фонда Саудовской Аравии "Ньюкасл" обладает одним из богатейших владельцев футбольных клубов во всем мире, однако правила финансового фейр-плей сдерживают инвестиции в "сорок".



В период с 1 июля 2022 по 30 июня 2023 "Ньюкасл" заработал 250.3 млн. фунтов — на 70.3 млн. фунтов больше, чем за предыдущие 12 месяцев. Однако итоговый баланс, после вычета налогов, оказался отрицательным.



А если учесть предыдущий сезон, то убыток "Ньюкасла" за два последних года превышает 150 млн. фунтов. При этом лимит убытка в Премьер-Лиге за трехлетний период составляет только 105 млн. фунтов.



Как утверждает The Independent, в сложившейся ситуации "Ньюкасл" вынужден задуматься о продаже своих лучших игроков, включая Свена Ботмана, Льюиса Майли, Шона Лонгстаффа, Александера Исака и Бруном Гимараэса. Контракт последнего предусматривает отступные в 99 млн. фунтов.



"Сложно рассуждать гипотетически, но если нам предложат 1 миллиард фунтов за одного из этих игроков, никто не будет спорить, что это имеет смысл".



"Любое свое решение мы будем принимать, исходя из среднесрочных и долгосрочных интересов клуба. Сложно говорить о конкретных игроках, но я могу сказать, что временами мы должны торговать игроками, если хотим оказаться там, где хотим", — сообщил исполнительный директор "Ньюкасла" Даррен Илс.