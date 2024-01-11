"Челси" рассматривает Фергюсона своей долгосрочной целью

"Челси" рассматривает нападающего Эвана Фергюсона в качестве своей долгосрочной трансферной цели.

Только прошлым летом "Челси" приобрел у "Брайтона" за рекордные для всей Премьер-Лиги 115 миллионов фунтов полузащитника Мойсеса Кайседо, еще 25 млн. фунтов заплатив "чайкам" за голкипера Роберта Санчеса.



По информации Evening Standard, "Челси" уже определил следующего игрока, которого бы хотел переманить из "Брайтона" в одно из ближайших трансферных окон.



Речь о Фергюсоне, который только делает свои первые шаги в профессиональном футболе, но которым еще прошлым летом интересовались "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".



Фергюсон лишь в ноябре заключил новый контракт, связав свое будущее с "Брайтоном" до 2029 года, и продажа 19-летнего ирландца может принести "чайкам" свыше 100 млн. фунтов.



Юный Фергюсон, забивший шесть голов в 24 матчах этого сезона, идеально соответствует трансферной стратегии "Челси", а вдобавок имеет гораздо более скромные аппетиты по зарплате, нежели Виктор Осимхен или Айвен Тоуни, которые бы потребовали от "синих" свыше 200,000 фунтов в неделю.