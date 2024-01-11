Санчо вернулся в "Боруссию"

Джейдон Санчо Дортмундская "Боруссия" подтвердила возвращение вингера Джейдона Санчо из "Манчестер Юнайтед" на правах аренды до 30 июня 2024.

Летом 2021 "Боруссия" продала Санчо в "Юнайтед" за 73 миллиона фунтов, однако Джейдон толком не заиграл в Манчестере, а в начале этого сезона поссорился с главным тренером "красных дьяволов" Эриком Тен Хагом.

Конфликт между Санчо и Тен Хагом открыл дверь к возвращению Джейдона в Дортмунд, и "Боруссия" использовала эту возможность.

Таким образом, 23-летний англичанин вернулся в клуб, за который сыграл 137 матчей в период с 2017 по 2021 год, забив 50 голов и отдав 64 результативные передачи.

"Боруссия" заплатит 3.5 млн. евро (3 млн. фунтов) за послезона аренды Санчо, а еще 4 млн. евро (3.4 млн. фунтов) предусмотрены в виде бонусов, зависящих от индивидуальных и командных достижений.

Арендное соглашение не предусматривает опции выкупа, а зарплату Санчо "Боруссия" и "Юнайтед" будут выплачивать в складчину.

"Когда я вошел в раздевалку сегодня, то почувствовал, словно вернулся домой. Я знаю этот клуб изнутри, я всегда был очень близок с фанатами здесь, и я никогда не терял контакт с людьми во главе. Я не могу дождаться, когда снова увижу своих партнеров по команде, выйду на поле, сыграю с улыбкой на своем лице, буду ассистировать и забивать и помогу клубу попасть в Лигу Чемпионов", — сообщил Санчо.

Джейдон Санчо


Метки аренда, Боруссия, Манчестер Юнайтед, Санчо, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 11.01.2024 17:00

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Последние комментарии:




  1. narcot 11.01.2024 17:46 # narcot
    1 декабря 2023 года глава государства подписал указ, в соответствии с которым штатная численность ВС РФ увеличена на 169 372 тыс. человек, или на 8,3% - с 2 039 758 до 2 209 130 человек. Численность военнослужащих выросла на 14,7% - с 1 150 628 до 1 320 000 человек.



    бабка, 300к чмобиков и сотни тысяч чвкшников включены в 1.15 млн?)) бабка, почему численность выросла только на 170к, если:


    1 дек. 2023 г. - На военную службу по контракту за 11 месяцев 2023 года принято свыше 452 тыс. человек, сообщил Медведев на совещании по вопросам доукомплектования


    куда подевались 282к? или всё-таки все 452к медведева не включены в численность войск мо рф?))) так много вопросов и так мало ответов((

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  2. jokerz 11.01.2024 17:37 # jokerz
    Адекватного украинца вам в ленту
    https://youtu.be/FC5_lBdpvPk?si=Fx84FM4Ch_b8kmht

    Ебло, еблище, черти обоссаные и прочие обоссаные хуесосы, вам на хуй

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  3. empry 11.01.2024 17:32 # empry
    МЮ – позор в сфере клубного менеджмента. Так, как управляют этим клубом, не управляют нигде. Мои аплодисменты "Боруське". Не удивлюсь, если в отличие от лысого найдут подход к Джейдону и тот вернется на свой уровень.

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  4. alexomck 11.01.2024 17:27 # alexomck
    Скоулз - аналог позднего Семака, когда того в полузащиту перевели, где-то на уровне Хендерсона игрок, только бил чуть лучше, ибо Клопп не руинил.

    Лэмпард - Лоськов на минималках, больше как пенальтист запомнился.
    Ну и какой-нибудь Силва из Сити на голову выше, хотя тож не Хави и близко.

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  5. bembo 11.01.2024 17:18 # bembo
    ОРУУУУУУУУУУУУ

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  6. ian 11.01.2024 17:10 # ian
    Лучше любого игрока помойки chelsea за всю их продажную историю.

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  7. b84 11.01.2024 17:07 # b84
    Глава OpenAI (чат GPT) Сэм Альтман сегодня сыграл "свадьбу" со своим бойфрендом

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  8. kukuruzko 11.01.2024 17:06 # kukuruzko
    заиграет и перейдет в Реал к Джуду

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  9. bes-ter 11.01.2024 17:04 # bes-ter
    Немцы мульки варить умеют... заработали мешок денег на продаже, а летом купят за 20млн с рассрочкой в 10 лет

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  10. gameboy 11.01.2024 17:01 # gameboy
    Че там по фикальси?

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