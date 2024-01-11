Санчо вернулся в "Боруссию"
Дортмундская "Боруссия" подтвердила возвращение вингера Джейдона Санчо из "Манчестер Юнайтед" на правах аренды до 30 июня 2024.
Летом 2021 "Боруссия" продала Санчо в "Юнайтед" за 73 миллиона фунтов, однако Джейдон толком не заиграл в Манчестере, а в начале этого сезона поссорился с главным тренером "красных дьяволов" Эриком Тен Хагом.
Конфликт между Санчо и Тен Хагом открыл дверь к возвращению Джейдона в Дортмунд, и "Боруссия" использовала эту возможность.
Таким образом, 23-летний англичанин вернулся в клуб, за который сыграл 137 матчей в период с 2017 по 2021 год, забив 50 голов и отдав 64 результативные передачи.
"Боруссия" заплатит 3.5 млн. евро (3 млн. фунтов) за послезона аренды Санчо, а еще 4 млн. евро (3.4 млн. фунтов) предусмотрены в виде бонусов, зависящих от индивидуальных и командных достижений.
Арендное соглашение не предусматривает опции выкупа, а зарплату Санчо "Боруссия" и "Юнайтед" будут выплачивать в складчину.
"Когда я вошел в раздевалку сегодня, то почувствовал, словно вернулся домой. Я знаю этот клуб изнутри, я всегда был очень близок с фанатами здесь, и я никогда не терял контакт с людьми во главе. Я не могу дождаться, когда снова увижу своих партнеров по команде, выйду на поле, сыграю с улыбкой на своем лице, буду ассистировать и забивать и помогу клубу попасть в Лигу Чемпионов", — сообщил Санчо.
11.01.2024 17:00
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куда подевались 282к? или всё-таки все 452к медведева не включены в численность войск мо рф?))) так много вопросов и так мало ответов((
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Адекватного украинца вам в ленту
https://youtu.be/FC5_lBdpvPk?si=Fx84FM4Ch_b8kmht
Ебло, еблище, черти обоссаные и прочие обоссаные хуесосы, вам на хуй
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МЮ – позор в сфере клубного менеджмента. Так, как управляют этим клубом, не управляют нигде. Мои аплодисменты "Боруське". Не удивлюсь, если в отличие от лысого найдут подход к Джейдону и тот вернется на свой уровень.
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Скоулз - аналог позднего Семака, когда того в полузащиту перевели, где-то на уровне Хендерсона игрок, только бил чуть лучше, ибо Клопп не руинил.
Лэмпард - Лоськов на минималках, больше как пенальтист запомнился.
Ну и какой-нибудь Силва из Сити на голову выше, хотя тож не Хави и близко.
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ОРУУУУУУУУУУУУ
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Лучше любого игрока помойки chelsea за всю их продажную историю.
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Глава OpenAI (чат GPT) Сэм Альтман сегодня сыграл "свадьбу" со своим бойфрендом
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Немцы мульки варить умеют... заработали мешок денег на продаже, а летом купят за 20млн с рассрочкой в 10 лет
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Че там по фикальси?
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