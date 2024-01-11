Санчо вернулся в "Боруссию"

Дортмундская "Боруссия" подтвердила возвращение вингера Джейдона Санчо из "Манчестер Юнайтед" на правах аренды до 30 июня 2024.

Летом 2021 "Боруссия" продала Санчо в "Юнайтед" за 73 миллиона фунтов, однако Джейдон толком не заиграл в Манчестере, а в начале этого сезона поссорился с главным тренером "красных дьяволов" Эриком Тен Хагом.



Конфликт между Санчо и Тен Хагом открыл дверь к возвращению Джейдона в Дортмунд, и "Боруссия" использовала эту возможность.



Таким образом, 23-летний англичанин вернулся в клуб, за который сыграл 137 матчей в период с 2017 по 2021 год, забив 50 голов и отдав 64 результативные передачи.



"Боруссия" заплатит 3.5 млн. евро (3 млн. фунтов) за послезона аренды Санчо, а еще 4 млн. евро (3.4 млн. фунтов) предусмотрены в виде бонусов, зависящих от индивидуальных и командных достижений.



Арендное соглашение не предусматривает опции выкупа, а зарплату Санчо "Боруссия" и "Юнайтед" будут выплачивать в складчину.



"Когда я вошел в раздевалку сегодня, то почувствовал, словно вернулся домой. Я знаю этот клуб изнутри, я всегда был очень близок с фанатами здесь, и я никогда не терял контакт с людьми во главе. Я не могу дождаться, когда снова увижу своих партнеров по команде, выйду на поле, сыграю с улыбкой на своем лице, буду ассистировать и забивать и помогу клубу попасть в Лигу Чемпионов", — сообщил Санчо.



