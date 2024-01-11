Сунесс: "Не понимаю, почему "Арсенал" купил Хаверца"

Легенда "Ливерпуля" Грэм Сунесс заявил, что не понимает, почему "Арсенал" купил Кая Хаверца.

Прошлым летом "Арсенал" потратил 65 миллионов фунтов на приглашение Хаверца из "Челси", однако Кай все еще пытается обрести себя в новой команде.



Главный тренер "Арсенала" Микель Артета пробовал Хаверца в качестве атакующего полузащитника, а на матч Кубка Англии против "Ливерпуля" в прошлый уикенд выпустил Кая играть нападающего.



По мнению Сунесса, из 24-летнего немца вышел никудышний нападающий. Грэм вообще не понимает, почему Артета совершил это приобретение.



"Я не понимаю, почему они купили его. Артета мог его купить, только если думал, что сможет сделать его лучше".



"Ты не тратишь 65 миллионов фунтов своего клуба на того, кто играет так, как он играл в "Челси".



"Забудьте о том, какая позиция подходит ему лучше всего. Он робок, он недостаточно агрессивен. Лучшие нападающие в истории игры несут бомбардирское бремя, и я не уверен, что ему это под силу".



"Нападающий — самая тяжелая позиция для игры в футбол. Нападающие — самые стойкие духом парни в футболе, и они должны за наносекунду принять решение, от которого зависит, будет это успех или провал", — сообщил Сунесс talkSPORT.