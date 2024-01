Светская хроника за четверг

"Арсеналу" не удалось купить Борху Майораля. "Челси" может уволить Маурисио Почеттино через две недели. Кайла Уолкера бросила жена. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

Опасаясь упустить нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, "Реал" задумался о покупке Эрлинга Холанда из "Манчестер Сити" следующим летом. (AS)



Вингер "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо прибыл в Германию, чтобы оформить свое возвращение в дортмундскую "Боруссию" на правах аренды. (Sky Sports)



"Спортинг" отказался обменять своего полузащитника Мортена Юлманда на вингера "Юнайтед" Факундо Пельистри. (The Sun)



"Юнайтед" не будет отзывать нападающего Мейсона Гринвуда из аренды в "Хетафе" в январе. (Ben Jacobs)



"Юнайтед" следит за 17-летним голкипером КПР Калланом Маккенной. (Manchester Evening News)



"Хетафе" отклонил предложение "Арсенала" в 22 миллиона фунтов о покупке нападающего Борхи Майораля. (The Sun)



Защитники Якуб Кивер из "Арсенала" и Маланг Сарр из "Челси" находятся на радаре у "Наполи". (La Repubblica)



Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен открыт к переходу в "Челси". (Daily Mail)



"Фулхэму" не удастся заполучить нападающего "Штутгарта" Серу Гирасси, который рассматривает только клубы из Лиги Чемпионов. (The Telegraph)



"Вест Хэм" исключает возвращение бывшего вингера "Юнайтед" Джесси Лингарда. (Daily Mail)



Финансовая ситуация не подталкивает "Вулверхэмптон" к продаже защитника Макса Килмена, который интересен "Вест Хэму". (Daily Mail)



"Вулверхэмптон" готов пригласить нападающего Че Адамса, чей контракт с "Саутгемптоном" истекает в конце сезона. (Football Insider)



"Брайтон" вступил в борьбу за атакующего полузащитника "Удинезе" Лазара Самарджича. (Sky Sport Germany)



Другое



"Челси" может уволить своего главного тренера Маурисио Почеттино через две недели. (Daily Express)



"Вулверхэмптон" устроил товарищеский матч мальчишек из своей команды U-8 против первой команды. (The Independent)



"Арсенал" договорился об обновлении лимита клубного овердрафта в банке Barclays. (Football.London)



ФИФА расширила двухлетнюю дисквалификацию бывшего спортивного директора "Аякса" Марка Овермарса на весь мир. Легенда "Арсенал" был уволен из амстердамского клуба за неподобающие сообщения сотрудникам женского пола. (BBC)



Жена Кайла Уолкера объявила о расставании с защитником "Сити". (Daily Mirror)



Нападающий Виктор Осимхен назвал "долбо**ом" агента своего партнера по "Наполи" Хвичи Кварацхелии, который заявил, что в конце сезона нигериец уедет в Саудовскую Аравию. (Daily Mail)