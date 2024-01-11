"Бавария" согласовала покупку Дайера

"Бавария" согласовала приобретение защитника "Тоттенхэма" и сборной Англии Эрика Дайера.

Как сообщает Sky Sports, "Тоттенхэм" согласился отпустить Дайера за 4 миллиона евро (3.4 млн. фунтов). Столь низкая цена обусловлена тем, что Эрик уже вступил в заключительные шесть месяцев по своему контракту со "шпорами".



В данный момент Дайер уже находится в Мюнхене, где сегодня проходит медобследование. Ожидается, что все формальности будут завершены в ближайшие 24 часа.



"Бавария" переключилась на 29-летнего англичанина после того, как проиграла борьбу "Тоттенхэму" за защитника "Дженоа" Раду Дрэгушина.



Добавим, в "Баварии" Дайер воссоединится с нападающим Харри Кейном, который перебрался к чемпионам Бундеслиги из "Тоттенхэма" в августе.