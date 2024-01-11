Агент заявил, что Дрэгушин не планирует задерживаться в "Тоттенхэме"
Агент защитника "Дженоа" Раду Дрэгушина заявил, что его клиент не планирует задерживаться в "Тоттенхэме", рассматривая "шпор" как трамплин в "Реал" или "Барселону".
Накануне стало известно, что Дрэгушин сделал выбор между "Тоттенхэмом" и "Баварией" в пользу лондонского клуба. В данный момент "шпоры" готовятся подтвердить приобретение Раду за 25.9 млн. фунтов.
Дрэгушин чувствует, что "Тоттенхэм" лучше всего ему подходит на данном этапе своей карьеры, но амбиции заставляют 21-летнего румына смотреть дальше.
"Через три-четыре года я вижу его в мадридском "Реале"!
"Мы только в начале пути. Мы хотим, чтобы он достиг лучших клубов в мире".
"Мы уже были близки к этому, потому что "Бавария" находится среди крупнейших клубов, но его мечта — это "Реал" или "Барселона". Если бы ему было 23-24 года, и будь у него побольше опыта, он бы, возможно, решил отправиться в "Баварию", но я также учитываю возраст и конкуренцию, я учитываю многие вещи", — сообщил агент Флорин Маня Digi Sport.
11.01.2024 13:00
Просмотров: 785
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Сегодня мы узнали что петунхем это гранд на уровне Баварии ухахахахаххаах
(ответить)
Его агентишка слишком много балаболит, о чем он пиз1дит, если в Тоттенхэм он не переходит в качестве основного цз. У игрока был выбор между двумя грандами в лице Тоттенхэма и Баварии, он сделал свой выбор.
А продаст теперь Тоттенхэм его, тогда, когда Леви будет выгодно и это правильно. Будь добр играй и отрабатывай каждый пенни.
(ответить)
Вот это по чеснаку сразу сказал агент!!!
(ответить)
Сколько я таких разговоров слышал за свою жизню))) И в Реалах и в Барселонах в мечтах играли. И даже взаправду переходили иногда... Только вот потом сидели в глубоком запасе, уезжали в аренды и исчезали с глаз долой, ломая свои карьеры)
(ответить)
обоссал курятник.
если бы Леви уважал себя, то отказался бы от покупки игрока после таких слов. но все мы давно всё знаем о Тоттенхэме
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий