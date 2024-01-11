Агент заявил, что Дрэгушин не планирует задерживаться в "Тоттенхэме"

Агент защитника "Дженоа" Раду Дрэгушина заявил, что его клиент не планирует задерживаться в "Тоттенхэме", рассматривая "шпор" как трамплин в "Реал" или "Барселону".

Накануне стало известно, что Дрэгушин сделал выбор между "Тоттенхэмом" и "Баварией" в пользу лондонского клуба. В данный момент "шпоры" готовятся подтвердить приобретение Раду за 25.9 млн. фунтов.



Дрэгушин чувствует, что "Тоттенхэм" лучше всего ему подходит на данном этапе своей карьеры, но амбиции заставляют 21-летнего румына смотреть дальше.



"Через три-четыре года я вижу его в мадридском "Реале"!



"Мы только в начале пути. Мы хотим, чтобы он достиг лучших клубов в мире".



"Мы уже были близки к этому, потому что "Бавария" находится среди крупнейших клубов, но его мечта — это "Реал" или "Барселона". Если бы ему было 23-24 года, и будь у него побольше опыта, он бы, возможно, решил отправиться в "Баварию", но я также учитываю возраст и конкуренцию, я учитываю многие вещи", — сообщил агент Флорин Маня Digi Sport.