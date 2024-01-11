Ганнибал близок к переходу в "Севилью"

"Севилья" выигрывает борьбу за право арендовать полузащитника "Манчестер Юнайтед" Ганнибала Межбри.

На днях стало известно, что в борьбу за Ганнибала вступил "Эвертон", вызвавшись обеспечить 20-летнего полузащитника игровой практикой во второй половине сезона.



Однако The Athletic стало известно, что предложение "Севильи" выглядит привлекательнее и для "Юнайтед", и для самого Ганнибала.



В данный момент все стороны приближаются к соглашению, которое позволит "Севилье" арендовать игрока сборной Туниса до конца сезона и получить опцию выкупа грядущим летом.



Источник добавляет, что "Юнайтед" может включить в сделку с "Севильей" механизм, который позволит "красным дьяволам" в будущем вернуть Межбри, потому что на "Олд Траффорд" высоко ценят Ганнибала.