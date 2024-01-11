Эрикссон заявил, что ему остается жить менее года

Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон заявил, что серьезно болен, и ему остается жить менее года.

"Каждый знает, что я болен, и это неприятная болезнь. Как каждый догадывается, это рак. Но я должен сражаться так долго, как могу".



"В лучшем случае мне остался год, в худшем — меньше. Ты не можешь быть абсолютно уверен. Лучше не думать об этом", — цитирует 75-летнего Эрикссона talkSPORT.



Эрикссон известен в Англии прежде всего по работе с национальной командой в период с 2001 по 2006 год. Также шведскому специалисту довелось тренировать "Манчестер Сити" (2007-2008) и "Лестер" (2010-2011).



Последним местом работы Эрикссона был "Карлстад", где он трудился спортивным директором.