Клопп — о противостоянии с "Фулхэмом" в Кубке Лиги: "Это еще не конец"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп, что исход противостояния его команды с "Фулхэмом" в полуфинале Кубка Лиги еще далеко не ясен.

Накануне "Ливерпуль" выиграл первый полуфинальный матч Кубка Лиги, благодаря голам Кертиса Джонса и Коди Гакпо одержав волевую победу 2:1 на "Энфилде".



Однако 24 января командам предстоит сыграть ответную встречу в Лондоне, и Клопп заранее чувствует, что "красным" придется попотеть для выхода в финал.



"Это еще не конец. "Фулхэм" не слишком доволен результатом сегодня вечером, но они знают, что у них все еще есть шансы. Надеюсь, ответный матч мы начнем лучше".



"Естественно, я доволен результатом, учитывая всю историю игры. Учитывая нашу ситуацию со множеством отсутствующих игроков, мы не были великолепны в первом тайме", — цитирует Клоппа Evening Standard.