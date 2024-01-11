"Бавария" не будет покупать Палинью в январе

"Бавария" не будет покупать полузащитника "Фулхэма Жоау Палинью в зимнее трансферное окно.

Палинья едва не перешел в "Баварию" в заключительный день летнего трансферного окна, уже прибыв в Мюнхен для подписания контракта.



Ранее ожидалось, что "Бавария" предпримет новую попытку заполучить Палинью в январе, однако Sky Sport Germany утверждает, что в конце концов чемпионы Бундеслиги решили не возвращаться за Жоау.



"Бавария" сочла Палинью слишком дорогим — "Фулхэм" хочет за свою звезду свыше 50 миллионов евро (43 млн. фунтов). Вдобавок у боссов немецкого клуба нет единого мнения насчет 28-летнего игрока сборной Португалии.



Наконец, прямо сейчас у главного тренера "Баварии" Томаса Тухеля есть несколько вариантов для опорной зоны, включая Рафаэла Геррейру и Александара Павловича. Здесь же может сыграть и Эрик Дайер, которого мюнхенцы собираются купить у "Тоттенхэма".



"Я всегда говорил, что чувствую любовь болельщиков, которые поддерживают меня. Я знаю, что однажды покину "Фулхэм". Здесь я всегда остаюсь профессионалом на 100 процентов, и я буду делать свою работу каждый раз, когда играю за "Фулхэм", — сообщил Палинья перед первым полуфинальным матчем Кубка Лиги против "Ливерпуля".