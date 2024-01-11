Партей может сыграть за "Арсенал" уже в этом месяце

Томас Партей Полузащитник Томас Партей может вернуться к выступлениям за "Арсенал" после травмы бедра уже в этом месяце.

Партей не играет за "Арсенал" с октября, когда он перенес хирургическую процедуру на бедре. Восстановление Томаса изрядно затянулось.

Но вскоре после того, как Партей не был включен в заявку сборной Ганы на Кубок Африки, 30-летний полузащитник вдруг резко пошел на поправку.

Daily Mail ожидает, что Партей окончательно наберет кондиции во время тренировочного сбора "Арсенала" в Дубае, что позволит Томасу сыграть за "канониров" в матче Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест" 30 января.


Метки Арсенал, Партей, травмы

Автор mihajlo   

Дата 11.01.2024 07:00

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Последние комментарии:




  1. booker 11.01.2024 07:46 # booker
    Какая разница, на тренировке опять получит травму на пол года

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  2. wengerrrro 11.01.2024 07:46 # wengerrrro
    в нападение его ставить

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  3. ab55khan 11.01.2024 07:03 # ab55khan
    резко пошел на поправку)))

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