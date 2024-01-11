Партей может сыграть за "Арсенал" уже в этом месяце

Полузащитник Томас Партей может вернуться к выступлениям за "Арсенал" после травмы бедра уже в этом месяце.

Партей не играет за "Арсенал" с октября, когда он перенес хирургическую процедуру на бедре. Восстановление Томаса изрядно затянулось.



Но вскоре после того, как Партей не был включен в заявку сборной Ганы на Кубок Африки, 30-летний полузащитник вдруг резко пошел на поправку.



Daily Mail ожидает, что Партей окончательно наберет кондиции во время тренировочного сбора "Арсенала" в Дубае, что позволит Томасу сыграть за "канониров" в матче Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест" 30 января.