Партей может сыграть за "Арсенал" уже в этом месяце
Полузащитник Томас Партей может вернуться к выступлениям за "Арсенал" после травмы бедра уже в этом месяце.
Партей не играет за "Арсенал" с октября, когда он перенес хирургическую процедуру на бедре. Восстановление Томаса изрядно затянулось.
Но вскоре после того, как Партей не был включен в заявку сборной Ганы на Кубок Африки, 30-летний полузащитник вдруг резко пошел на поправку.
Daily Mail ожидает, что Партей окончательно наберет кондиции во время тренировочного сбора "Арсенала" в Дубае, что позволит Томасу сыграть за "канониров" в матче Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест" 30 января.
11.01.2024 07:00
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Какая разница, на тренировке опять получит травму на пол года
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в нападение его ставить
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резко пошел на поправку)))
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