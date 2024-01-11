Клопп отметил роль Нуньеса в "камбэке" против "Фулхэма"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил роль нападающего Дарвина Нуньеса в победе 2:1 над "Фулхэмом" в Кубке Лиги.

Появившись на замену на 56-й минуте первого полуфинального матча Кубка Лиги, Нуньес вновь не сумел отличиться, однако именно Дарвин помог "красным" перевернуть игру.



В течение трех минут Нуньес отдал две результативные передачи, благодаря чему "Ливерпуль" вырвал волевую победу со счетом 2:1.



Нуньес может похвастать лишь одним голом в 16 последних матчах, однако Клопп все равно очень доволен вкладом 24-летнего уругвайца.



"Он играет выдающимся образом, я вынужден признать это. В его игре так много вещей, которые я люблю".



"Его первый год был годом адаптации, он забивал время от времени, но теперь он приносит пользу во всех матчах".



"Парни не попадают в старт не из-за того, забивают они или нет. Моя вера в них и мое доверие к ним бесконечны до тех пор, пока они ведут себя должным образом. Они заслуживают этого из-за прикладываемых ими стараний".



"Я не знаю, как объяснить ситуацию Дарвина. Я так доволен реакцией Дарвина и тем, как он держится, но быть еще более невезучим перед чужими воротами невозможно".



"Он абсолютно все делает правильно — лишь мяч не идет в ворота. Несмотря на свой промах, он создал еще один гол. Думаю, это нечто очень особенное", — цитирует Клоппа The Independent.