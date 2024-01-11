"Ливерпуль" совершил "камбэк" против "Фулхэма" и приблизился к финалу Кубка Лиги
Два гола в течение трех минут позволили "Ливерпулю" переломит игру и вырвать победу 2:1 против "Фулхэма" в первом полуфинальном матче Кубка Лиги.
В стартовый состав "красных" вернулся оправившийся после болезни капитан Виргил Ван Дейк. Также с первых минут появились Кувин Келлехер, 20-летний Конор Брэдли, Райан Гравенберх и Диогу Жота.
Пять изменений в старте относительно матча в Кубке Англии произошло и у "дачников". Этими новыми лицами стали Бернд Лено, Энтони Робинсон, Жоау Палинья, Виллиан и Рауль Хименес.
Матч начался с непрерывных атак хозяев "Энфилда". Гости выдержали этот стартовый натиск, а на 19-й минуте ответили. Андрес Перейра с правого края штрафной сделал пас назад на Виллиана, который проскочил мимо упавшего Брэдли, ушел от Ибраимы Конате и направил мяч между ног Ван Дейку — 0:1.
В дальнейшем "Фулхэм" продолжил сдерживать своего соперника, который почти непрерывно атаковал, но за весь первый тайм нанес лишь один удар в створ. Едва ли не лучший свой момент до перерыва "Ливерпуль" создал, когда Джо Гомес пробил с дистанции рядом со штангой.
Второй тайм "красные" тоже начали с наскока, но "дачники" выстояли и затем несколькими своими атаками слегка охладили пыл соперника.
Ничего не предвещало беды для гостей, однако на 68-й минуте Кертис Джонс пробил с дистанции, а рикошет от Тосина Адарабиойо не оставил Лено шансов на спасение — 1:1.
Не успев прийти в себя, "Фулхэм" пропустил еще раз. Дарвин Нуньес с левого края штрафной сделал передачу на границу вратарской, а Коди Гакпо в касание поразил ближний угол — 2:1.
Второй гол по-настоящему окрылил "Ливерпуль", который принялся создавать момент за моментом, напрягая Лено. Однако "дачники" больше не пропустили.
План "Фулхэма" на матч долгое время работал идеально. "Дачники" забили быстрый гол, а затем умело сдерживали соперника, и тот все больше испытывал разочарование. Однако в течение трех минут "красные" переломили игру и стали фаворитом пары на выход в финал.
"Ливерпуль" — "Фулхэм" — 2:1 (0:1)
Голы: Джонс 68, Гакпо 71 — Виллиан 19.
"Ливерпуль": Келлехер, Гомес, Ван Дейк, Конате, Брэдли, Гравенберх (Нуньес 56), Макаллистер, Джонс, Эллиотт (Гакпо 56), Жота, Диас.
"Фулхэм": Лено, Кастань, Адарабиойо, Диоп, Робинсон, Палинья, Рид (Лукич 83), Декордова-Рид, Перейра (Кэрни 72), Виллиан (Уилсон 72), Хименес.
Предупреждения: Ван Дейк — Лукич, Уилсон.
11.01.2024 00:55
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Последние комментарии:
Как же заебала эта кэмбакса
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Собственно нормально сыграли, когда уже Нуньес начнет забивать?
Но претензий по нему особых нет, парень выкладывается по полной.
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как говорится едем дальше
YNWA
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Красиво обоссали фулхем дублем
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Россия
Путин
Ливерпуль!
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