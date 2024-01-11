"Ливерпуль" совершил "камбэк" против "Фулхэма" и приблизился к финалу Кубка Лиги

Два гола в течение трех минут позволили "Ливерпулю" переломит игру и вырвать победу 2:1 против "Фулхэма" в первом полуфинальном матче Кубка Лиги.

В стартовый состав "красных" вернулся оправившийся после болезни капитан Виргил Ван Дейк. Также с первых минут появились Кувин Келлехер, 20-летний Конор Брэдли, Райан Гравенберх и Диогу Жота.



Пять изменений в старте относительно матча в Кубке Англии произошло и у "дачников". Этими новыми лицами стали Бернд Лено, Энтони Робинсон, Жоау Палинья, Виллиан и Рауль Хименес.



Матч начался с непрерывных атак хозяев "Энфилда". Гости выдержали этот стартовый натиск, а на 19-й минуте ответили. Андрес Перейра с правого края штрафной сделал пас назад на Виллиана, который проскочил мимо упавшего Брэдли, ушел от Ибраимы Конате и направил мяч между ног Ван Дейку — 0:1.



В дальнейшем "Фулхэм" продолжил сдерживать своего соперника, который почти непрерывно атаковал, но за весь первый тайм нанес лишь один удар в створ. Едва ли не лучший свой момент до перерыва "Ливерпуль" создал, когда Джо Гомес пробил с дистанции рядом со штангой.



Второй тайм "красные" тоже начали с наскока, но "дачники" выстояли и затем несколькими своими атаками слегка охладили пыл соперника.



Ничего не предвещало беды для гостей, однако на 68-й минуте Кертис Джонс пробил с дистанции, а рикошет от Тосина Адарабиойо не оставил Лено шансов на спасение — 1:1.



Не успев прийти в себя, "Фулхэм" пропустил еще раз. Дарвин Нуньес с левого края штрафной сделал передачу на границу вратарской, а Коди Гакпо в касание поразил ближний угол — 2:1.



Второй гол по-настоящему окрылил "Ливерпуль", который принялся создавать момент за моментом, напрягая Лено. Однако "дачники" больше не пропустили.



План "Фулхэма" на матч долгое время работал идеально. "Дачники" забили быстрый гол, а затем умело сдерживали соперника, и тот все больше испытывал разочарование. Однако в течение трех минут "красные" переломили игру и стали фаворитом пары на выход в финал.



"Ливерпуль" — "Фулхэм" — 2:1 (0:1)



Голы: Джонс 68, Гакпо 71 — Виллиан 19.



"Ливерпуль": Келлехер, Гомес, Ван Дейк, Конате, Брэдли, Гравенберх (Нуньес 56), Макаллистер, Джонс, Эллиотт (Гакпо 56), Жота, Диас.



"Фулхэм": Лено, Кастань, Адарабиойо, Диоп, Робинсон, Палинья, Рид (Лукич 83), Декордова-Рид, Перейра (Кэрни 72), Виллиан (Уилсон 72), Хименес.



Предупреждения: Ван Дейк — Лукич, Уилсон.