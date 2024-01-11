"Ливерпуль" совершил "камбэк" против "Фулхэма" и приблизился к финалу Кубка Лиги

Кертис Джонс Два гола в течение трех минут позволили "Ливерпулю" переломит игру и вырвать победу 2:1 против "Фулхэма" в первом полуфинальном матче Кубка Лиги.

В стартовый состав "красных" вернулся оправившийся после болезни капитан Виргил Ван Дейк. Также с первых минут появились Кувин Келлехер, 20-летний Конор Брэдли, Райан Гравенберх и Диогу Жота.

Пять изменений в старте относительно матча в Кубке Англии произошло и у "дачников". Этими новыми лицами стали Бернд Лено, Энтони Робинсон, Жоау Палинья, Виллиан и Рауль Хименес.

Матч начался с непрерывных атак хозяев "Энфилда". Гости выдержали этот стартовый натиск, а на 19-й минуте ответили. Андрес Перейра с правого края штрафной сделал пас назад на Виллиана, который проскочил мимо упавшего Брэдли, ушел от Ибраимы Конате и направил мяч между ног Ван Дейку — 0:1.

В дальнейшем "Фулхэм" продолжил сдерживать своего соперника, который почти непрерывно атаковал, но за весь первый тайм нанес лишь один удар в створ. Едва ли не лучший свой момент до перерыва "Ливерпуль" создал, когда Джо Гомес пробил с дистанции рядом со штангой.

Второй тайм "красные" тоже начали с наскока, но "дачники" выстояли и затем несколькими своими атаками слегка охладили пыл соперника.

Ничего не предвещало беды для гостей, однако на 68-й минуте Кертис Джонс пробил с дистанции, а рикошет от Тосина Адарабиойо не оставил Лено шансов на спасение — 1:1.

Не успев прийти в себя, "Фулхэм" пропустил еще раз. Дарвин Нуньес с левого края штрафной сделал передачу на границу вратарской, а Коди Гакпо в касание поразил ближний угол — 2:1.

Второй гол по-настоящему окрылил "Ливерпуль", который принялся создавать момент за моментом, напрягая Лено. Однако "дачники" больше не пропустили.

План "Фулхэма" на матч долгое время работал идеально. "Дачники" забили быстрый гол, а затем умело сдерживали соперника, и тот все больше испытывал разочарование. Однако в течение трех минут "красные" переломили игру и стали фаворитом пары на выход в финал.

"Ливерпуль" — "Фулхэм" — 2:1 (0:1)

Голы: Джонс 68, Гакпо 71 — Виллиан 19.

"Ливерпуль": Келлехер, Гомес, Ван Дейк, Конате, Брэдли, Гравенберх (Нуньес 56), Макаллистер, Джонс, Эллиотт (Гакпо 56), Жота, Диас.

"Фулхэм": Лено, Кастань, Адарабиойо, Диоп, Робинсон, Палинья, Рид (Лукич 83), Декордова-Рид, Перейра (Кэрни 72), Виллиан (Уилсон 72), Хименес.

Предупреждения: Ван Дейк — Лукич, Уилсон.


Метки Кубок Лиги, Ливерпуль, обзор матча, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 11.01.2024 00:55

Количество просмотров Просмотров: 230

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gameboy 11.01.2024 01:02 # gameboy
    Как же заебала эта кэмбакса

    (ответить)

  2. girasimus 11.01.2024 01:01 # girasimus
    Собственно нормально сыграли, когда уже Нуньес начнет забивать?
    Но претензий по нему особых нет, парень выкладывается по полной.

    (ответить)

  3. b84 11.01.2024 01:00 # b84
    как говорится едем дальше
    YNWA

    (ответить)

  4. felix-the-cat 11.01.2024 00:58 # felix-the-cat
    Красиво обоссали фулхем дублем

    (ответить)

  5. dexter 11.01.2024 00:56 # dexter
    Россия
    Путин
    Ливерпуль!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: