Антони Мартиаль отказался уходить из МЮ в январе

Нападающий Антони Мартиаль намерен отработать свой контракт с "Манчестер Юнайтед", не собираясь менять клуб в январе.

Контракт Мартиаля истекает в конце этого сезона, и в данный момент "Юнайтед" не собирается ни пользоваться своей опцией продления на 12 месяцев, ни предлагать Антони новую сделку.



И хотя "Юнайтед" открыт к расставанию с Мартиалем в зимнее окно, сам Антони предпочитает дождаться, когда станет свободным агентом.



По информации Sky Sports, 28-летний француз уже отверг интерес "Марселя", "Фенербахче", а также из Саудовской Аравии.



Позиция Мартиаля означает, что грядущим летом "Юнайтед" не получит ни пенни за игрока, который был куплен у "Монако" в 2015 году за 36 миллионов фунтов плюс бонусы. Более того, в остатке сезон "красные дьяволы" потратят около 5 млн. фунтов на зарплату Антони.