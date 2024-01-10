Почеттино не грозит увольнение из "Челси"
Главному тренеру "Челси" Маурисио Почеттино не грозит увольнение в обозримом будущем.
Накануне "Челси" проиграл первый полуфинальный матч Кубка Лиги против "Мидлсбро", уступив в гостях у представителя Чемпионшипа со счетом 1:0.
Однако Кубок Лиги не имеет большого значения для будущего Почеттино. Судьба Маурисио прежде всего зависит от того, как "синие" завершат этот сезон Премьер-Лиги.
В данный момент "Челси" по-прежнему 10-й в таблице, но от замыкающего топ-7 "Брайтона" находится всего в трех очках. Не так далеко и до шестого "Вест Хэма" — шесть баллов.
До тех пор, пока "Челси" сохраняет реальные шансы на попадание в еврокубки на будущий сезон, Почеттино может чувствовать себя в безопасности, утверждает The Telegraph.
Боссы "Челси" считают, что попадание в еврокубки — даже если это будет только Лига Конференций — станет признаком прогресса команды и отдачи от их громадных инвестиций в состав.
10.01.2024 23:00
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>>Лига Конференций — станет признаком прогресса команды и отдачи от их громадных инвестиций в состав.
Вот он уровень! :)
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