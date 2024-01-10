Почеттино не грозит увольнение из "Челси"

Маурисио Почеттино Главному тренеру "Челси" Маурисио Почеттино не грозит увольнение в обозримом будущем.

Накануне "Челси" проиграл первый полуфинальный матч Кубка Лиги против "Мидлсбро", уступив в гостях у представителя Чемпионшипа со счетом 1:0.

Однако Кубок Лиги не имеет большого значения для будущего Почеттино. Судьба Маурисио прежде всего зависит от того, как "синие" завершат этот сезон Премьер-Лиги.

В данный момент "Челси" по-прежнему 10-й в таблице, но от замыкающего топ-7 "Брайтона" находится всего в трех очках. Не так далеко и до шестого "Вест Хэма" — шесть баллов.

До тех пор, пока "Челси" сохраняет реальные шансы на попадание в еврокубки на будущий сезон, Почеттино может чувствовать себя в безопасности, утверждает The Telegraph.

Боссы "Челси" считают, что попадание в еврокубки — даже если это будет только Лига Конференций — станет признаком прогресса команды и отдачи от их громадных инвестиций в состав.


Метки Почеттино, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.01.2024 23:00

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  1. suddenly 10.01.2024 23:14 # suddenly
    >>Лига Конференций — станет признаком прогресса команды и отдачи от их громадных инвестиций в состав.

    Вот он уровень! :)

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