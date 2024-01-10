"Ньюкасл" сделал запрос насчет Соланке

Доминик Соланке "Ньюкасл" сделал запрос насчет приобретения нападающего "Борнмута" Доминика Соланке в этом месяце.

Как сообщает The Telegraph, "Ньюкасл" хочет укрепить свой состав нападающим на вторую половину сезона, а главный тренер "сорок" Эдди Хау является давним поклонником таланта Соланке.

Соланке впечатляющим образом проводит этот сезон, забив 13 голов в 22 матчах, и продажа Доминика, купленного у "Ливерпуля" за 19 миллионов фунтов пять лет назад, позволила бы "Борнмуту" получить хорошую прибыль.

Однако "Борнмут" отклонил запрос "Ньюкасла", добавив, что 26-летний англичанин недоступен для трансфера посреди сезона.

Прямо сейчас у главного тренера "вишенок" Андони Ираолы в нападении, помимо Соланке, есть только Киффер Мур, тогда как Данго Уаттара и Антуан Семеньо уехали на Кубок Африки.


Метки Борнмут, Борнмут, Соланке

Автор mihajlo   

Дата 10.01.2024 22:00

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