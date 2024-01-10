"Ньюкасл" сделал запрос насчет Соланке
"Ньюкасл" сделал запрос насчет приобретения нападающего "Борнмута" Доминика Соланке в этом месяце.
Как сообщает The Telegraph, "Ньюкасл" хочет укрепить свой состав нападающим на вторую половину сезона, а главный тренер "сорок" Эдди Хау является давним поклонником таланта Соланке.
Соланке впечатляющим образом проводит этот сезон, забив 13 голов в 22 матчах, и продажа Доминика, купленного у "Ливерпуля" за 19 миллионов фунтов пять лет назад, позволила бы "Борнмуту" получить хорошую прибыль.
Однако "Борнмут" отклонил запрос "Ньюкасла", добавив, что 26-летний англичанин недоступен для трансфера посреди сезона.
Прямо сейчас у главного тренера "вишенок" Андони Ираолы в нападении, помимо Соланке, есть только Киффер Мур, тогда как Данго Уаттара и Антуан Семеньо уехали на Кубок Африки.
10.01.2024 22:00
Просмотров: 368
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ниче себе этот топарь играл за портовых что ли
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий