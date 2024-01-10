"Юнайтед" и "Боруссия" полностью согласовали сделку по Санчо

"Манчестер Юнайтед" и дортмундская "Боруссия" полностью согласовали переход вингера Джейдона Санчо в немецкий клуб на правах аренды.

По информации The Guardian, это будет простая аренда, без опции выкупа, а значит по окончании сезона 2023/24 Санчо вернется в "Юнайтед".



"Юнайтед" получит от "Боруссии" арендную плату в размере 4 миллионов евро (3.4 млн. фунтов), а зарплату 23-летнего англичанина два клуба будут выплачивать в складчину.



Теперь Санчо направляется в Дортмунд, чтобы пройти медобследование и воссоединиться с клубом, который летом 2021 продал его в "Юнайтед" за 73 млн. фунтов.



Санчо не имеет игровой практики с августа. Эта аренда, по крайней мере, поможет "Юнайтед" восстановить трансферную стоимость Джейдона.