"Юнайтед" и "Боруссия" полностью согласовали сделку по Санчо

Джейдон Санчо "Манчестер Юнайтед" и дортмундская "Боруссия" полностью согласовали переход вингера Джейдона Санчо в немецкий клуб на правах аренды.

По информации The Guardian, это будет простая аренда, без опции выкупа, а значит по окончании сезона 2023/24 Санчо вернется в "Юнайтед".

"Юнайтед" получит от "Боруссии" арендную плату в размере 4 миллионов евро (3.4 млн. фунтов), а зарплату 23-летнего англичанина два клуба будут выплачивать в складчину.

Теперь Санчо направляется в Дортмунд, чтобы пройти медобследование и воссоединиться с клубом, который летом 2021 продал его в "Юнайтед" за 73 млн. фунтов.

Санчо не имеет игровой практики с августа. Эта аренда, по крайней мере, поможет "Юнайтед" восстановить трансферную стоимость Джейдона.


Метки Боруссия, Манчестер Юнайтед, Санчо

Автор mihajlo   

Дата 10.01.2024 21:00

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  1. insomniac 10.01.2024 21:36 # insomniac
    "Эта аренда, по крайней мере, поможет "Юнайтед" восстановить трансферную стоимость Джейдона."

    Или уронит ее в ноль если Санчо и в Дортмунде продолжит днить.

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