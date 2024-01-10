"Тоттенхэм" хочет купить полузащитника в январе

Своим третьим приобретением в зимнее трансферное окно "Тоттенхэм" хочет сделать полузащитника.

Уже подтвердив аренду до конца сезона нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера, сейчас "Тоттенхэм" завершает приобретение защитника Раду Дрэгушина из "Дженоа".



По информации The Independent, также "Тоттенхэм" ищет полузащитника и хочет обзавестись нужным игроком в промежутке между матчем против "Манчестер Юнайтед" в ближайшее воскресенье и поединком 4-го раунда Кубка Англии против "Манчестер Сити" 27 января.



Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу хочет, чтобы это был бегущий полузащитник, который также может подменить Джеймса Мэддисона в роли созидателя.



Идеальным вариантом для себя "Тоттенхэм" рассматривает Конора Галлахера из "Челси", однако ради 23-летнего англичанина "шпорам" бы пришлось раскошелиться на 50 миллионов фунтов.