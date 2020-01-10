"Вест Хэм" активно ищет усиление атаки после потери Пакеты на два месяца

"Вест Хэм" скорректировал свои планы на зимнее трансферное окно после плохих новостей насчет своего атакующего полузащитника Лукаса Пакеты.

Углубленное обследование Пакеты обнаружило, что травма икроножной мышцы Лукаса серьезнее, нежели предполагалось изначально, и 26-летний бразилец задержится в лазарете на два месяца.



Также травмированы и пропустят несколько недель Джаррод Боуэн с Мичейлом Антонио, а Мохаммед Кудус уехал выступать за сборную Ганы на Кубке Африки.



В сложившейся ситуации, утверждает The Guardian, "Вест Хэм" был вынужден активизировать поиски атакующих игроков, хотя изначально "молотобойцы" были сосредоточены на приглашении центрального защитника в случае продажи Найефа Агерда.



В качестве игроков, которые находятся на радаре у лондонского клуба, называются Стивен Бергвейн из "Аякса", Джек Кларк из "Сандерленда", Уго Экитике из ПСЖ и Маркус Эдвардс из "Спортинга".



Добавим, среди атакующих игроков у главного тренера "Вест Хэма" Дэвида Мойеса остаются Максвел Корне, Дивин Мубама, Саид Бенрахма, Данни Ингс и Пабло Форнальс, но последние трое выставлены на продажу.